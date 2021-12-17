〈財報〉Rivian上市首份財報遇挫 料年度生產目標無法達成 盤後挫逾10%

電動車新創公司 Rivian 周四（16 日）盤後公布上市以來第一份財報，符合該公司先前預估，也與華爾街分析師預期一致，並宣布將在喬治亞州投資 50 億美元蓋第二座裝配廠衝刺產能，但料年底前恐無法達成年度生產目標，盤後股價跌逾 10%。

儘管 Rivian 準備開始衝刺產量，但供應鏈的障礙仍替該公司帶來不少壓力，Rivian 表示距 2021 年底生產達 1,200 輛車的目標還少幾百輛。

Rivian 執行長 R.J. Scaringe 在電話會議上表示，推動產能成長「比預期要難」，但補充說公司供應鏈中沒有長期且系統性的問題。

Rivian(RIVN-US) 盤後股價下跌 10.26%，每股報 97.70 美元，跌破上市以來保持的百元關卡。該股稍早收盤挫跌 5.33% 至每股 108.87 美元，市值報 928.51 億美元。

根據 Rivain 第三季財報，R1T 皮卡與 R1S SUV 的總預定量比 11 月成長 28%，達到 7.1 萬輛。目前已生產 652 輛 R1T 和 R1S SUV，並交付 386 輛，包括本周稍早生產與銷售的兩輛 R1S SUV。

Rivian 第三季（截至 9/30）營收報 100 萬美元，與華爾街分析師預估一致，但經調整後每股虧損 12.21 美元，遜於分析師預估每股虧損 5.52 美元。

該公司第三季營運虧損 7.76 億美元，符合公司先前預估的 7.45 億至 7.95 億美元區間內，淨損報 12.3 億美元，也與先前預估的 12.1 億至 12.8 億美元區間相符。2023 年的資本支出預估將達到 80 億美元左右。

Rivian 位於喬治亞州的新廠將雇用 7,500 多名員工，並於 2024 年投產，每年生產 40 萬輛車，不過並未透露關於稅收優惠措施。另外該公司位於伊利諾州的新廠目前年產約 15 萬輛車，預計 2023 年產能將提高至 20 萬輛。

美銀證券分析師 John Murphy 與其他分析師預估，Rivian 至少等到 2025 年才能實現獲利。