〈財報〉高通膨+升息預期 市場不看Q4數據 Adobe財測黯淡大跌逾10%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 週四公布 2021 會計年度第四季和全年財報亮麗，但因 2022 年第一季的財測遠遜於分析師預期，股價重挫逾 10% ，創 10 年來第二大跌幅。

去年 3 月中旬受到新冠病毒疫情影響，Adobe 曾重挫 15%，為 10 年來最大跌幅。今年 Adobe 股價經歷最糟糕的 3 日全部出現在 12 月，導致該股本月以來共下跌 16%，將創下自 2010 年 6 月以來的最大月度跌幅。

財測關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查共識)

2022 年第一財季營收：42.3 億美元 vs. 43.4 億美元

2022 全年營收：179 億美元 vs. 181.6 億美元

大西洋股票公司分析師表示，由於市場擔憂支出環境放緩，以及保守的財測可能成真，「我們認為今日股價將疲弱。」但該券商仍給予 Adobe 股票「買進」評級，並表示「其前景可能反映了整個產業觀察到的安靜的支出環境。」

Adobe 週四大跌 64.24 美元或 10.19%，收每股 566.09 美元，已較上個月達到的 52 週高點下跌約 19%。

第四財季 (12/3 止) 財報關鍵數據

營收：年增 20% 至 41.1 億美元

EPS (Non-GAAP)：3.20 美元

EPS (GAAP)：257 美元

第四財季營收細部分項

數位媒體部門年增 21% 至 30.1 億美元。創意營收 24.8 億美元 (年增 19%)、文件雲端營收 5.32 億美元 (年增 29%)。

數位體驗部門年增 23% 至 10.1 億美元。數位體驗訂閱營收 8.86 億美元 (年增 27%)

2021 全財年財報關鍵數據

營收：年增 23% 至 157.9 億美元

EPS (Non-GAAP)：12.48 美元

EPS (GAAP)：10.02 美元

雖然第四季財報高於分析師預期，但對通膨和利率的擔憂情緒令投資者更加關注來年，促使資金自高成長、高本益比的股票撤出，轉向被認為更能抵抗通膨和升息壓力的產業。

WisdomTree 雲端運算 ETF (WCLD-US) 過去一個月大跌 22%，同期 S&P 500 指數表現持平。

摩根大通週二將 Adobe 的評級從「買進」調降為「中立」，這是該公司對多檔軟體股降級的部分內容，並使 Adobe 股價當日下挫 6.6%。