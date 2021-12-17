美股重點新聞摘要2021年12月17日

今日操盤前瞻

日本央行利率會議

歐元區 11 月 CPI

彭博：蘋果棄博通 Skyworks 為自研無線晶片募新血

隨著蘋果招募報導披露後，受此消息拖累，半導體類股盤中全面下殺，截稿前，Skyworks (SWKS-US) 崩跌近 8%、NVIDIA (NVDA-US) 和安森美 (ON-US) 挫跌逾 6%、AMD (AMD-US) 跌逾 5%、恩智浦半導體 (NXPI-US) 跌逾 3%，博通 (AVGO-US) 下跌 2%。閱讀全文...

LG 傳為蘋果代工新版頂規 Pro Display XDR 顯示器

週四 (16 日) 蘋果爆料人 Dylan 透露，蘋果正計畫推出三款新顯示器，並由 LG 代工。蘋果爆料人 Dylan 推文表示，LG 正製造基於 24 吋和 27 吋的 iMac 的新型顯示器，以及可以內建晶片的 32 吋顯示器。閱讀全文...

汽車業因晶片短缺水深火熱 Edmunds：需求被壓抑 明年銷量將成長

產業顧問 Edmunds 周四 (16 日) 表示，汽車製造商在 2021 年因疫情驅動的供應鏈問題和晶片短缺而減產，營收大受衝擊，不過，鑒於大量需求被壓抑，看好明年美國新車銷量將成長。閱讀全文...

〈財報〉Rivian 上市首份財報遇挫 料年度生產目標無法達成 盤後挫逾 10%

電動車新創公司 Rivian 周四（16 日）盤後公布上市以來第一份財報，符合該公司先前預估，也與華爾街分析師預期一致，並宣布將在喬治亞州投資 50 億美元蓋第二座裝配廠衝刺產能，但料年底前恐無法達成年度生產目標，盤後股價跌逾 10%。閱讀全文...

美上周初領失業金人數小幅回升至 20.6 萬 略高於預期

美國勞工部周四 (16 日) 公布，上周初領失業金人數自半世紀低點反彈至 20.6 萬，新增 1.8 萬人，略高於市場預期。閱讀全文...