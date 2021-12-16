聯準會加速縮表 瑞銀：市場利率低、美股仍有看頭

聯準會確定加速縮減購債規模，同時預告明年就會啟動升息，瑞銀表示，即便聯準會加速縮減購債規模，但市場利率仍低、貨幣政策仍相對寬鬆，換言之，即便聯準會升息三次，仍看好美股後市，美元也可望溫和走強。

瑞銀指出，此次聯準會會議反應明年升息的決心，預估聯準會將逐步將提高利率至中性水平，每季升息不超過一次（25 個基點），但如果通膨沒有按照其預期般放緩，即跟目標通膨不一致，或勞動力市場有過熱的跡象，很可能讓聯準會加速升息。

在股市部分，美股在會議聲明發布後明顯走高，道瓊指數與標普指數分別上漲 1.1%、1.6%，納斯達克指數上漲 2.2%。

瑞銀指出，股市反應顯示聯準會的公布結果與投資者預期接近，成長股領漲或反映市場準備好央行釋出「更鷹」的信號，但結果並未如預期，也因此加強投資者投資信心。

瑞銀表示，當央行加速縮減購債規模，但市場利率仍接近零，在貨幣政策相當寬鬆的情況下，即便明年升息 3 次，也應不會損害企業盈利增長；根據歷史數據，當聯準會啟動升息週期，股市仍能夠繼續走強，但漲幅取決於升息的速度，估計標普指數明年底有望挑戰 5,100 點。

整體而言，瑞銀持續看好股票多於債券，其中偏好週期型價值及中盤股，至於雖然美元隨著美國與其他央行的政策走向分化，預估美元未來幾個月可望溫和升值。

