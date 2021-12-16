聯準會轉向不等於股市末日

眾所關注的利率決策會議，聯準會除了如預期般將每月減少購債金額由 150 億美元增加至 300 億美元外，多數委員都提高對於明年聯邦基金利率的預估值（2022 年聯邦基金利率預估中位數從 0.3% 升高至 0.9%）。「鉅亨買基金」認為縮減購債衝擊有限，升息也不等於股市末日，由商品轉向服務的需求仍將支撐美國股市進一步上漲。

1. 市場資金過剩，縮減購債速度加快影響不大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣加權指數，資料日期: 2021/12/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

當避險情緒升高、金融機構互相不願意借款時，聯準會可透過買進政府公債或抵押貸款證券，將資金轉移至金融機構，以舒緩流動性不足的問題。但若金融市場運作正常，且資金早已供過於求時（美國存款機構貸款／存款比重由 2019 年第二季的 73.4% 降至目前的 57%），聯準會進一步買進更多資產的效果有限。從去年底以來，聯準會持有的證券增加 1.45 兆美元，附賣回協議增加 1.58 兆美元，等於聯準會將 1.45 兆放進金融機構口袋，而金融機構又將 1.58 兆美元存回聯準會。從今年年中開始，附賣回交易增加的金額就持續高於聯準會持有證券增加金額，這也是為何我們一直強調聯準會將縮減購債且對美國股市不會有太大影響的原因（6 月資產配置月報、什麼是縮減購債？該害怕嗎？）。

2. 生產力增速沒起色，聯準會難大幅升息

更多委員認為明年會升息且預期升息幅度更大，讓許多人擔心聯準會將大幅升息並引發股市崩盤，但聯準會真的能夠大幅升息嗎？下圖為 1971 年以來，美國聯邦基金目標利率與近五年勞動生產力年增率的關聯。扣除掉較異常的近期數據，兩者呈現負相關，當聯邦基金目標利率越高時，勞動生產力年增率就越低。從柏南克就任聯準會主席以來，兩者關聯似乎失效，就算聯邦基金目標利率維持在超低水準，仍不能刺激企業增加投資並提高勞動生產力的增速。拜登政府希望透過貨幣與財政政策來解決此問題，維持低利率的同時，由政府帶頭增加投資來提高生產力增速。在看到生產力年增率明顯回升前，我們認為聯準會不會大幅升息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1971-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 經濟好壞才是股市表現的關鍵

升息不等於股市會大跌，基本面才是股市表現的關鍵。從 1971 年以來，美國製造業採購經理人指數與股市近一年表現密切相關，製造業採購經理人指數越高代表經濟越好，股市表現自然也較佳；當製造業採購經理人指數跌破榮枯分水嶺時，美國股市大跌機率也明顯提高。從下圖可看出，股市近一年跌幅超過 20% 時，除了製造業採購經理人指數較低外，美國大多處於降息或是維持利率不變中。升息時，製造業採購經理人指數大多落於 50 至 60 間，美國股市表現也較不易大起大落（升息時近一年報酬率大多落在 - 8.1% 至 19.3% 間，降息時則落在 - 18.1% 至 27% 間，範圍為第 10 百分位數至第 90 百分位數）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1971-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美國基本面不變，美股基金不該因升息而賣出

美國商品需求強勁、求職容易、薪資增長速度快，加上久違的基礎建設投資，美國經濟前景依然樂觀。就算聯準會啟動升息，只要美國經濟基本面沒惡化，美國股票型基金都是資產配置中最重要且必須持有的一環。

鉅亨精選基金

>> 聯博 - 美國永續主題基金 A 股美元

>> 摩根基金 - JPM 美國價值 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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