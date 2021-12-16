00757成份股新增微軟、刪Twitter 迎接MAMAA創新時代

統一 FANG+ETF(00757-TW) 追蹤的尖牙指數 (NYSE FANG+ Index) 自發布以來首次調整成份股，根據指數編製公司 ICE Data Indices 本季定審結果，成份股新增重量級科技天王 Microsoft(微軟)，刪除 Twitter(推特)，調整結果預計於 12 月 17 日盤後生效，跨入下一個創新的 MAMAA 時代。

尖牙指數選股原則如下：依 ICE 產業分類、屬於科技 / 網路 / 媒體 / 非必須消費類股，有相當顯著營收來自於搜尋、社群網路、自動駕駛、智慧手機、行動支付、電子商務、線上遊戲、串流媒體、網路娛樂、加密貨幣與區塊鏈、大數據、人工智慧、機器學習、數位行銷、雲端服務及其他高成長新創科技。成份股權重計算方式為平均分配，調整頻率為每一季底重新檢視成份股與權重再平衡。

尖牙指數調整成份股後，涵蓋當紅的 MAMAA 五家公司，分別是 ：Meta (原臉書)、Alphabet(谷歌母公司)、Microsoft(微軟)、Amazon(亞馬遜) 和 Apple(蘋果)。其他成份股還有電動車品牌龍頭 Tesla(特斯拉)、AI 高速運算能力與繪圖晶片翹楚的 Nvidia(輝達) 等。

近期臉書改名 Meta 轉型為元宇宙公司，而輝達堪稱是元宇宙最強軍火商，微軟則宣布將推出「企業元宇宙」解決方案，透過旗下智慧型眼鏡 HoloLens、公用雲端服務平台 Azure Cloud 等產品，將數位與現實世界融為一體，納入微軟後，00757 在元宇宙的「濃度」進一步提高。

微軟目前市值 2.47 兆美元，全球排名第二大，僅次於全球市值王蘋果的 2.86 兆美元。谷歌、亞馬遜市值皆在 1 兆美元以上，全球市值排名第三、第五，特斯拉、Meta 與輝達則分別位居第六、七、八名，由此可以看出 00757 成份股有 7 檔是全球十大龍頭企業，堪稱神山級的科技 ETF。

00757 今年人氣非常旺，受益人數及規模雙雙直線上升，今年來受益人成長幅度 413%，在跨國投資股票型 ETF 成長率居冠，目前受益人數為 17823 人。今年來規模成長幅度 548%，在跨國股票型成長率也是第一，目前規模 66.8 億元排名第五大。