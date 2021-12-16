年度風雲人物魔咒？分析師：不建議以此觀點做空特斯拉

在特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 成為今年《時代》雜誌「年度風雲人物」之後，一些資深投資人聯想起當年的貝佐斯 (Jeff Bezos)。不過分析師認為，不需要把這當成某種「魔咒」來進行交易。

1999 年 12 月 20 日，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯入選當年「年度風雲人物」，襯托出當時網際網路的火爆。當天，亞馬遜股價收於 97 美元，正值無限風光之際。

然而，網路股盛極而衰，不到兩年後的 2001 年 9 月 27 日，亞馬遜收在了 5.67 美元的歷史新低。在貝佐斯獲此殊榮後的 11 個月裡，亞馬遜的股票價值令人難以置信地縮水了 94%。

多年來，貝佐斯與馬斯克明爭暗鬥，兩人前後成為全球首富，總資產合計達 4370 億美元。

貝佐斯的獲獎，發生在網際網路最火熱的時刻，而電動車正當紅，不難令人引發聯想。目前特斯拉股價正由高點滑落，自上周五收盤以來下跌 7.6%。

前避險基金經理 Whitney Tilson 周三表示，他認為特斯拉不會重演當年亞馬遜的崩跌，他也不建議交易員做空特斯拉股票。

不過，Tilson 也說，如果掃描美國市值最大的 100 家公司時，特斯拉有可能是讓投資者以最快速度、損失最多錢的公司。

但另一方面，當年亞馬遜的投資人如果堅持夠久，這支股票自 2001 年觸底以來，股價已經漲了 600 多倍，依舊給投資人豐厚的報酬。