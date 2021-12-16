〈黃崇仁開講〉第四位大老槓外資 重砲抨擊「分析師根本搞不清楚」

繼旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求、群聯 (8299-TW) 執行長潘健成、南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛後，又一位產業大老槓上外資，力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (16) 日直言，國內三大晶圓代工廠產能都滿載，「合約、訂單這麼明確，分析師根本搞不清楚」，打臉外資對半導體產業 2023 年恐供過於求的說法。

晶圓代工產能持續吃緊，但近日美系外資提前示警，邏輯半導體景氣循環恐在明年觸頂，開槍降評聯電 (2303-TW)、力積電至中立，世界先進 (5347-TW) 至減碼；外資認為，隨著產業供應缺口緩解，力積電下半年漲價動能有壓，雖上調明年財務數字預估，但下修目標價至 80 元。

對此，黃崇仁強調，國內三大晶圓代工廠產能全線滿載，怎麼會有供過於求的問題，直言外資用筆電、PC、手機需求來看產業成長性，但沒有考慮到車用電子、智慧城市等需求難以估計，將對市場產生重大變化。

業界持續看好半導體前景，台積電董事長劉德音也認為，未來 3 年砸千億美元擴產還不夠；聯電也看好，雖然有些終端應用需求面臨修正，但包括電動車、5G 等需求持續成長，未被滿足的需求會補上。

另一家美系外資 8 月也對記憶體產業開槍，以記憶體寒冬來臨為題，示警投資人 DRAM 景氣浮現反轉訊號，將因此影響價格更強勢的 NOR Flash 行情，9 月又釋出 NOR Flash 價格將受 DRAM 拖累，第四季漲勢恐大幅收斂至持平的看法。

吳敏求直言抨擊該外資報告完全沒有知識，對其談 DRAM 有不同看法沒意見，但打臉外資 NOR 與 NAND Flash 應用跟 DRAM 完全不同。

潘健成也說，為明年因應需求成長，與原廠要求盼能簽長約，希望明年拿到的總容量可較今年成長 1.5-1.8 倍，但目前取得的承諾僅維持今年總容量，憂心明年第二季庫存就不夠用，「若明年 NAND 市況不好，為什麼拿不到足夠料源?」

至於被外資開第一槍的 DRAM 產業，李培瑛也反駁外資看法，直言 DRAM 市況非寒冬，是供應鏈受長短料干擾，但主要應用需求仍穩健，供應商庫存也相當低，預期僅是短期修正，且修正幅度不會像 2017、2018 年時那麼大。