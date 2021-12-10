連5周大賣特斯拉之際 馬斯克稱想辭掉工作當全職網紅

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四 (9 日) 在推特上發文，表示正在考慮離開工作，專注當一名全職網紅。如同先前推文，這一表態再次引發話題。

馬斯克在推文上說，自己正考慮辭掉工作，成為一名全職網紅，但沒有其他具體說明，不過他依舊詢問了網友意見。

馬斯克目前除了是特斯拉執行長之外，還是火箭公司 SpaceX 的創辦人兼執行長，並創辦了研發腦部晶片的新創公司 Neuralin，以及鑽挖隧道的公司 The Boring Company。

目前並不清楚他是否真有辭掉工作的打算。不過，今年 1 月時，馬斯克曾表示，特斯拉執行長的工作他只想再做「幾年」，他說，比起一周七天每天日夜都在工作，能獲得多一些空閒時間會很不錯。

馬斯克喜歡利用推特與網友互動。上個月他在推特上發起投票，詢問網友是否該 10% 特斯拉持股以繳納高額稅金，並獲得半數以上的投票支持。

自此之後，他開啟連續 5 周的賣股行動。根據周四提交的監管文件，這位全球首富又以約 9.63 億美元價格，出售了 934091 股股票，以支付稅金。這使他 5 周以來，累計已售出約 1100 萬股股票。

隨著馬斯克拋售股票，特斯拉股價已從 11 月 4 日的峰值下跌 18%，包括周四大跌 6.1%，最新收盤價為 1003.8 美元。