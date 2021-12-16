日本12月製造業PMI微幅下滑 僱用數量創32個月來新高

日本 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值較 11 月微降至 54.2，但仍是連續第 11 個月高於榮枯分界點 50。由於剩餘訂單明顯增加，僱用數量的增加率創下 32 個月來新高。

IHS Markit 在 16 日 (週四) 發布，日本 au Jibun Bank 的 12 月的製造業 PMI 初值報 54.2，略低於 11 月的 54.5 ，但也顯示日本製造業的景氣穩定改善。

製造業產出 (53.3) 和新訂單 (52.3) 的增加幅度縮小，仍然穩定增長，連續 3 個月高於 50。此外，由於剩餘訂單明顯增加，僱用數量的增加率創下 32 個月來新高。不過，採購品的不足導致成本大幅上揚，事業展望沒有先前良好。

另一方面，日本 12 月的服務業 PMI 初值報 51.1，和 11 月的 53.0 相比退步。全新事業的增加幅度同樣不大，而僱用數量則連續 2 個月減少。今後 1 年的景氣展望是近 8 個月來最低。成本壓力持續增強。採購價格連續 4 個月加速上揚，是 2008 年 8 月以來最高。服務單價以 2019 年 10 月以來的最快步調增加。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 表示，製造業的成本壓力持續。有報告指出原物料高漲，還有供應商的供給不足，平均採購價格迅速攀升。此外，僱用數量的增加導致間接費用的增加。

展望未來 1 年，由於供應鏈出狀況以及成本增加，加上包含新變種病毒在內的 COVID-19 疫情難以預測，景氣展望下降到近 4 個月來最低。