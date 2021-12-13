日本央行12月短觀 製造業水準持平 合乎市場預期

日本央行週一 (13 日) 公布 12 月調查的日本全國企業短期經濟觀測調查 (簡稱短觀)。日本大型企業當中，製造業的景氣判斷指數 (DI) 報 18，和上次 9 月時的調查結果相同，也合乎市場預測。另一方面，日本大型企業當中，非製造業的景氣判斷指數報 9，連續 6 個季度出現改善。

日本央行 (Bank of Japan) 週一發布最新的 12 月份短觀調查報告，在大型企業當中，製造業的 DI 報 18，和 9 月時相同。雖然日本 COVID-19 患者減少，但全球性的物流混亂依然持續，加上能源價格飆漲，成本也隨之上揚。

在 COVID-19 疫情爆發後的 2020 年 6 月，日本大型企業製造業的 DI 下滑至 - 34，不過在接下來的 5 個季度也持續出現改善。

在 12 月的調查當中，石油 / 煤炭製品的景氣回升。然而，能源飆漲導致成本增加，也影響到日本企業對景氣的看法。而全球性的物流混亂，以及半導體等調度問題，也都造成日本汽車業及機械業的景氣看法較上次調查出現小幅惡化。

另一方面，大型企業當中，非製造業的 DI 報 9，優於市場預測 (6)。日本政府在 9 月底解除東京等地的緊急狀態之後，餐飲業等的防疫規定也逐漸放寬，加上 COVID-19 的確診人數減少、疫苗覆蓋率也日益提升，服務業景氣出現好轉。但是與疫情前、2019 年 12 月的 DI(20) 相比，水準依然偏低。

以行業區分來看，住宿 / 餐飲的 DI 報 - 50、和 9 月相比改善 24 個點數；個人服務的 DI 報 - 9，比起 9 月的 - 45 出現大幅改善。

全規模全產業的 DI 報 2，是 COVID-19 疫情發生以來，第一次由負轉正。