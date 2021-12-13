日本10月核心機械訂單月增3.8% 優於市場預期

日本 10 月核心機械訂單月增 3.8% 至 8708 億日圓，優於市場預測中數的月增 2.1%，原因與日本 COVID-19 確診人數減少有關，在非製造業的帶動下出現增長。

日本內閣府週一 (13 日) 公布 2021 年 10 月的機械訂單統計。其中，核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 月增 3.8% 至 8708 億日圓，出現睽違 3 個月的增長，也是 2020 年 12 月以來的高水準。

其中，來自製造業的訂單金額 (不含船舶、電力) 月減 15.4% 至 3938 億日圓。化學工業減少 81.7%、睽違 3 個月出現下滑，因前月份接到大型訂單而出現回落現象。另一方面，電氣機械成長 33.7%，理由和半導體製造裝置的接單量增加有關。

而來自非製造業的訂單金額 (不含船舶、電力) 月增 16.5% 至 4693 億日圓，睽違 2 個月出現增長。運輸 / 郵務業有大型訂單出現，鐵路車輛等的接單量增加，是前月的 2.7 倍；批發 / 零售業睽違 2 個月出現增長。日本內閣府官員表示，非製造業的增長，反映出日本 COVID-19 的確診人數放緩。

日本 10 月的機械訂單，總接單金額月增 24.9% 至 2 兆 9655 億日圓。其中外需增加 17.2% 至 1 兆 2986 億日圓，官方需求增加 46.4% 至 3235 億日圓。核心機械訂單比起去年同期，成長 2.9%。

日本內閣府認為，回溫動向有觀察到原地踏步的現象，維持先前看法不變。