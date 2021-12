LINE宣布成立LINE NEXT公司 擴大布局NFT生態圈

社群軟體 LINE 今 (16) 日宣布,成立全新公司 LINE NEXT,將分別在南韓、美國設立營運據點,專注開發、拓展全球 NFT(非同質化代幣) 業務,也將藉由區塊鏈技術優勢,打造加密資產數位環境。

LINE 表示,LINE NEXT 南韓據點將專注全球 NFT 平台策略與計畫,美國據點則著重發展、經營 NFT 平台業務,未來 LINE NEXT 也將以 LINE 區塊鏈、NFT 業務為基礎,進一步打造 NFT 交易平台,並支援全球企業創作者建立 NFT 市場、生態圈。

LINE 進一步指出,NFT 是一種獨一無二的數位資產,可運用區塊鏈技術追蹤所有權,內部成立 LINE Blockchain Lab 團隊以來,成功發行加密資產 LINK,也分別在日本、全球經營 LINE BITMAX、BITFRONT 加密資產交易所。

因應數位資產趨勢,LINE 也推出區塊鏈服務專用開發者平台,日前在日本試行 Beta 版 NFT 市場後,統計已吸引 IP、內容、遊戲等多元領域區塊鏈夥伴,在 LINE 區塊鏈上發行超過 130 萬個 NFTs。

LINE 今日也宣布任命 LINE App Products、LINE Fintech Company 產品長高永受擔任 LINE NEXT 執行長,LINE NEXT 業務總監則由 LINE Tech Plus 執行長金佑奭擔任。