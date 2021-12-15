半導體與企業獲利撐腰 兩外資看好明年台股走勢

通膨與美國升息恐讓台股承壓，但外資仍持續看好 2022 年台股走勢，滙豐環球私人銀行表示，台股以科技股為主，在半導體前景看好與數位轉型驅動下，台股後市仍有行情可期；野村投信則看好台股有企業獲利基本面支撐，但要留意產業間差異將擴大。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，儘管聯準會加速緊縮貨幣政策，但屆時市場利率仍處於低檔，股市仍有利多可期，尤其看好亞股中的台股，原因是台股主要以台股為主，而在數位轉型加持下，將有利台股走勢。

范倬雲認為，聯準會預計會在明 (2022) 年 3 月結束購債，並在 6 月、9 月分別升息一次，到了 2023 年 9 月前還會再升息 2 次，以循序漸進的方式升息，而非強力緊縮貨幣。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，Omicron 病毒對於經濟的影響仍待觀察，但從國外情況來看，再度封城的機率較低，投資人僅需抱持警戒但不必過度擔憂。

姚郁如進一步指出，影響市場的主要因素仍是美國聯準會的貨幣政策，聯準會縮表計畫如預期進行，投資人普遍預期可能在 2022 年中開始升息，這也將陸續反映在市場表現上。

在總經部分，市場預期台灣 2022 年的經濟成長率落在 3.5% 到 4.15% 之間，而台灣出口保持暢旺，民間消費也可望恢復動能。

在投資標的部分，滙豐環球私人銀行北亞區首席投資總監何偉華表示，在大數據、人工智慧、5G、醫療科技與元宇宙等議題下，台股科技類股還有成長空間；至於航運類股，因歐美的航運瓶頸仍在，預期航運股還有行情可期。

姚郁如則說，2022 年全球經濟仍維持成長，台灣景氣與企業獲利亦持續增長，但成長幅度將因基期因素而趨緩，且個別產業與企業的差異擴大，選股將更加重要，應以長期成長趨勢產業為主。

其中科技股持續看好半導體，5G 相關，高速運算，AI，伺服器，傳產部分則是電動自行車，新能源車，以及紡織等。