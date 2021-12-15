台股反彈重回17600點 三大法人賣超56.39億元 外資連4賣

台股今 (15) 日由航運股扮演撐盤要角，面板、IC 設計、遊戲等中小型股也表現活蹦亂跳，但電子權值股漲跌互見，終場指數上漲 60 點，收在 17660 點，成交量能不足 2500 億元。外資連 4 賣，三大法人合計賣超 56.39 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天賣超 61.77 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信逆勢買超 29.64 億元；自營商與外資同調，賣超 24.23 億元。三大法人合計賣超 56.39 億元。

台積電明 (16) 日除息，已遭外資連 3 賣，今天走勢再度受到壓抑，在平盤附近拉鋸，終場小漲收 600 元；聯電尾盤漲勢收斂，收 62.7 元；聯發科賣壓偏重，終場跌近 1%，收在 1060 元；友達重回多頭懷抱，股價勁揚逾 6%，收 22.9 元。

海運塞港難解，歐美線客戶簽長約比重續升，顯示運價看漲、航商獲利可望繼續攀高，帶動航運族群回神強彈，散裝船龍頭慧洋 - KY 強勢登上漲停板，達 77.5 元，收復季線、月線等四道關卡，四維航、裕民及貨櫃三雄漲勢也相當強勁，航空雙雄華航、長榮航同步揚升 4-5%，上市運輸類股指數終場上漲 3.58%，為盤面多頭指標。