力抗外資賣壓 官股單日買超64億元 金額創12月以來新高

美國聯準會利率決策前夕與變種病毒干擾，讓外資提款走人，今 (14) 日翻臉大賣台股 156 億元，官股券商循例進場買超穩盤，單日買超金額 64.21 億元，創 12 月以來單日最大買超金額。

台股今天在電金傳聯袂走弱下，終場下跌 168.23 點，終場收 17599 點，失守月線關卡，外資今天也一舉賣超 156 億元，賣超金額是 12 月以來最大金額，因應外資提款砍股，官股券商也進場低接權值股，買超 64 億元試圖穩盤。

外資今天調節持股多以科技股為主，其中權王台積電 (2330-TW) 遭外資調節 6793 張，拖累股價失守 600 元關卡，終場收在 599 元。

觀察官股券商進出標的，主要以電子、航運股為主，包括台積電、聯電 (2303-TW)、聯詠 (3034-TW) 與光磊 (2340-TW)，其他還有陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 與萬海 (2615-TW)。

保德信投信指出，台股基本面與台灣經濟基本面無虞，加上台股評價面因為企業獲利不斷上修，本益比目前低於 5 年平均 16 倍，對於法人資金而言相對具有吸引力，如果外資明年可回補買盤，對於台股多頭趨勢將是一大助益。