力抗外資賣壓 官股單日買超64億元 金額創12月以來新高

力抗外資賣壓 官股單日買超64億元 金額創12月以來新高。(鉅亨網資料照)
力抗外資賣壓 官股單日買超64億元 金額創12月以來新高。(鉅亨網資料照)

美國聯準會利率決策前夕與變種病毒干擾，讓外資提款走人，今 (14) 日翻臉大賣台股 156 億元，官股券商循例進場買超穩盤，單日買超金額 64.21 億元，創 12 月以來單日最大買超金額。

台股今天在電金傳聯袂走弱下，終場下跌 168.23 點，終場收 17599 點，失守月線關卡，外資今天也一舉賣超 156 億元，賣超金額是 12 月以來最大金額，因應外資提款砍股，官股券商也進場低接權值股，買超 64 億元試圖穩盤。

外資今天調節持股多以科技股為主，其中權王台積電 (2330-TW) 遭外資調節 6793 張，拖累股價失守 600 元關卡，終場收在 599 元。

觀察官股券商進出標的，主要以電子、航運股為主，包括台積電、聯電 (2303-TW)、聯詠 (3034-TW) 與光磊 (2340-TW)，其他還有陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 與萬海 (2615-TW)。

保德信投信指出，台股基本面與台灣經濟基本面無虞，加上台股評價面因為企業獲利不斷上修，本益比目前低於 5 年平均 16 倍，對於法人資金而言相對具有吸引力，如果外資明年可回補買盤，對於台股多頭趨勢將是一大助益。

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