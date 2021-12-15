航運撐盤、中小型股活跳跳 台股漲60點收17660點 量縮不到2500億元

台股今 (15) 日電子權值股漲跌互見，航運股接棒扮演撐盤要角，面板、IC 設計、遊戲等中小型股也表現活蹦亂跳，帶動指數翻紅上漲 60.73 點，收在 17660.1 點，雖然台指期今天結算，但市場偏向觀望，成交量能萎縮至 2474.15 億元。

櫃買指數終場上漲 2.36 點或 1.04%，收在 229.19 點，成交值 883.85 億元。上市櫃成交值共計 3358 億元。

主要電子權值股漲跌互見，台積電明 (16) 日除息，已遭外資連 3 賣，今天走勢再度受到壓抑，在平盤附近拉鋸，終場小漲收 600 元；聯電尾盤漲勢收斂，收 62.7 元；聯發科賣壓偏重，終場跌近 1%，收在 1060 元；友達重回多頭懷抱，股價勁揚逾 6%，收 22.9 元。

海運塞港難解，歐美線客戶簽長約比重續升，顯示運價看漲、航商獲利可望繼續攀高，航運族群今天回神大漲，散裝船龍頭慧洋 - KY 強勢登上漲停板，達 77.5 元，收復季線、月線等四道關卡，四維航、裕民及貨櫃三雄漲勢也相當強勁，航空雙雄華航、長榮航同步反彈 4-5%，上市運輸類股指數終場上漲 3.58%，為盤面多頭指標。

距離寒假倒數 1 個多月，遊戲股即將進入旺季，加上 NFT 熱潮帶動，相關族群近日股價衝高，歐買尬、辣椒、華義、昱泉均亮燈漲停，傳奇、大宇資也發動補漲，大漲逾半根停板；國內文創股中，霹靂最具 IP 授權代表性，經過連 3 日噴出漲停後，今天仍有 4% 的漲幅。

拜登政府將擴大美國寬頻網路覆蓋率，歐盟也提出 2030 年數位轉型願景，網通廠可望迎來龐大商機，今天在買盤湧入下，智易、康全電訊、訊舟均攻上漲停板，正文、合勤控、兆赫、振曜、星通、中磊等相關設備廠，漲勢也相當凌厲。