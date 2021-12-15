金融科技業者疾呼 數位創新產業應明確納入數位發展部

中華金融科技產業促進會進行理監事改選，由楊瑞芬連任理事長，楊瑞芬致詞時表示，過去四年，在促進會的推展與奔走下，搭著數位化的浪潮，金融科技業在各方面都有相當進展，但在没有主管機關下使得金融科技產業連 My Data 資料都無法介接，遭遇諸多困難。

楊瑞芬表示，英國、澳洲等國均將金融科技列為其國家數位經濟的核心基本產業，而在全球，金融科技更被列前三大的數位經濟次產業（不論是投資額或產值），希望隨著數位發展部組織法的訂定，將金融科技等創新產業找到可以協助及推動的主管單位，讓金融科技的發展，可以產官學一起動起來，建立創新數位領域。

行政院政務委員郭耀煌也到場以「疫後金融科技的發展契機與策略」為題進行演講，業者在會後也踴躍發言，提及不論是英國、新加坡等均在 2012 年後進行政府組織的改造，以因應數位時代金融科技等創新服務的發生，然受限於國內法規，在金管會組織法未調整下只能管理銀行、保險、證券期貸，投信投顧等傳統金融模式下，金融科技僅被視為技術運用，使得台灣的普惠金融情況與其他國家相比，業者需要花更大的努力去填平落差。

而在今年疫後反彈下，亞洲各國均紛紛出現了金融科技獨角獸，甚至包括越南、新加坡，唯獨台灣仍然没有，不過，現在就是一個絕佳的機會，期望透過數位發展部組織法的增訂，讓金融科技產業有明確的主管對口機關，也才能真正的推動台灣的金融科技產業。