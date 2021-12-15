旭源出售新竹土地廠房 碩禾以8.4億元承接

包材及設備大廠旭源 (8421-TW) 今 (15) 日公告，以 8.4 億元出售新竹湖口工業區土地及廠房給碩禾 (3691-TW)，旭源主管指出，預計此一土地及廠房的交易案將在明年第一季完成交割。

旭源原與州巧科技 (3543-TW) 在今年 6 月簽署 MOU，以 6.725 億元出售新竹湖口工業區土地及廠房，包括土地 3282 坪、廠房 3575 坪，但因州巧決定擴大事業版圖，旭源廠房不敷使用，雙方決定中止交易。旭源則另覓合適買主，今天則公告將以 8.4 億元價格出售此一工業地產給碩禾，也較原出售價格增加 24.9%。

旭源主管指出，旭源 2011 年買入新竹湖口工業區土地生產標籤機及印刷機，將新竹廠打造為印刷機示範工廠，但真正生產大本營在嘉義，造成人力重複配置。旭源基於人力調度及整合資源，2020 年將印刷設備搬遷至嘉義廠。

旭源指出，考量新竹廠組裝標籤機只需 500-600 坪土地，董事會決議處分新竹廠房及 3000 餘坪土地及廠房，今天公告將由碩禾以 8.4 億元承接，預計 2022 年第一季完成交割。

旭源主管指出，目前旭源生產基地除考慮在新竹租用小型廠房進行機械組裝之外，還有嘉義大埔美工業區廠區，另在海外的印尼及巴西都有設廠。

旭源今年第三季本業已轉盈，且印尼生產線營運走向正向。旭源 2021 年前三季稅後虧損 4407 萬元，每股虧損 0.8 元。