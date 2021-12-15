長城汽車退出談判 Nissan賣廠計畫受阻

據《日本經濟新聞》15 日 (週三) 報導，日本汽車製造商日產汽車 (Nissan) 日前表示，原本有意接手該公司西班牙巴塞隆納汽車組裝廠的中國長城汽車已經退出談判。日產的西班牙工廠預定在 12 月底關閉，最近也會和全新買家展開談判，不過正式定案的日期有可能向後展延。

這項消息是因為日產、當地工會和西班牙當局等所發布的一份共同聲明才對外曝光。長城汽車是在 10 月宣布和日產進行談判，目標在今年內達成共識，但後來長城汽車改變了歐洲戰略，談判也因而破局。

長城汽車正不斷強化海外戰略，一般認為該公司先前是為了在歐洲佈局，才會打算買下日產的西班牙工廠。

由於長城汽車已退出談判，日產等也將尋找全新買家。過去在長城之前就有接到其他企業的提案，聲明指出最快在 17 日就會和下一個對象展開談判。日產等在聲明中表示，為了讓這個具備高附加價值的產業能持續下去，也為了巴塞隆納工廠的員工著想，會繼續努力創造未來的工作機會。

日產在 2020 年 5 月公布的中期經營計畫「Nissan Next」當中，就有提到關閉西班牙工廠的規劃。日產的西班牙工廠分為汽車組裝工廠及零件工廠等共 3 個據點，為了在 2021 年底關閉也不斷的進行談判。規模最大的巴塞隆納汽車組裝廠有生產皮卡的 Navara 等，直接雇用人數約有 2000 人。

日產原先規劃在 2020 年底關閉西班牙工廠，但是在西班牙政府及員工反彈下而延後一年時間。