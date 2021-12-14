豐田上調電動車銷售目標 電池研發費用追加上千億

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota) 於 14 日 (週二) 下午，在日本東京召開電動車戰略相關的說明會，該公司計畫在 2030 年要賣出 350 萬輛的純電動車和燃料電池車，這個數字比起原先的 2030 年 200 萬輛目標高出 75%。

豐田看好全球市場對電動車的需求，將加速銷售腳步，也同時宣布推前歐洲的電動車銷售計畫。另外電池研發預算也追加 5000 億日圓 (約新台幣 1200 億元)。

豐田汽車集團的大家長、社長豐田章男在 14 日當天的說明會上表示，2030 年之前將推出 30 款電動車。其中，集團旗下的高級車品牌 Lexus，目標 2030 年要將歐洲、北美、中國的電動車比例提升到 100%，而全球市場也要在 2035 年達成電動車比例 100% 的目標。

豐田計畫到 2030 年為止，將砸下 2 兆日圓 (約新台幣 4900 億元) 來進行電池研發；這個金額和 9 月宣布的 1.5 兆日圓相比，整整高出 5000 億日圓。豐田章男表示，他們將製造出先進且物美價廉的電池。

豐田章男是在日本時間 14 日下午的 3 點過後登場，該電動車戰略說明會也隨之展開。

而這次豐田章男所揭示的電動車銷售目標，和他在 2021 年 5 月、也就是 7 個月前所公布的目標要高出不少。他在當時宣布，包含油電車在內的電動車銷售在 2030 年要達到 800 萬輛；當中，零碳排的純電動車和燃料電池車的銷售目標設定在 200 萬輛。