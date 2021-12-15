南韓單日確診再創新高 Omicron患者累計128人

南韓單日新增確診再創新高，根據南韓中央防疫對策本部 15 日 (週三) 公布的最新數據，截至 15 日凌晨 12 點的一天時間內新增 7850 例確診，較前日 (5567 例) 多了 2283 例，累計確診達 53 萬 6495 例。新變種病毒 Omicron 的確診案例也新增 9 例，累計 128 例。

南韓當局在 15 日宣布單日新增 7850 例 COVID-19 確診，比 12 月 8 日的 7174 例的歷史紀錄多出 676 人，和前一天的 5567 例相比更大幅增加 2283 例。週末減少的檢查件數恢復到平日水準，可能是導致確診案例大增的因素之一。

另外，15 日的危重症患者有 964 人，同樣更新過往紀錄，連續兩天超越 900 人；死亡人數新增 70 人，是人數第三高的紀錄，累計死亡人數增至 4456 人。

15 日新增的 9 例 Omicron 患者當中，有 5 例是境外移入，另外 4 例發生在南韓境內。境外移入部分，有 3 例來自奈及利亞，美國和英國各 1 例。

南韓目前發現的 128 例 Omicron 確診當中，共有 33 例是境外移入，95 例發生在南韓境內。

近來南韓有許有確診案例都和境外移入有關。經追查發現，南韓最早的 Omicron 確診案例是一對牧師夫婦，他們經常利用的教會傳出超過 70 人確診。

另外，一名來自伊朗的確診案例，也造成托兒所、以及家庭聚會的成員等共 53 人確診。