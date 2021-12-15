加州政府擬砍補助 太陽能類股全嚇跌

美國加州政府提議大幅削減屋頂太陽能發電補助措施，促使週二 (14 日) 太陽能類股全部嚇跌。

加州擁有美國住宅光電最大市場，淨計量電價 (Net metering) 是讓太陽能用戶出售多餘電力給電力公司，扣除電費帳單的繳款金額，但反對者長期批評，住宅太陽能用戶通常較為富有，這是犧牲其他電力用戶的利益，拿上百億美元補貼富豪，根本就是劫富濟貧。

由於淨計量電價制度自 2016 年 1 月以來一直沒有修改，加州公共事業委員會 (CPUC) 週一提出 NEM 3.0 方案，計畫大幅削減屋頂太陽能發電補助，要求裝設屋頂太陽能的個人和企業 (不分新舊戶)，均須繳交月費。

CPUC 中的 5 名委員將在明年 1 月 27 日對 NEM 3.0 提案進行表決，若該提案成功，料將對電力和太陽能業者造成莫大衝擊，而且加州可能成為領頭羊，促使美國其他各州跟進更新補助政策。

CPUC 專員 Martha Guzman Aceves 表示：「這是一項不錯改革，這正是加州人民需要的。」

然而，太陽能業界表達強烈不滿，痛批加州政府此舉將阻礙光電普及，受此消息拖累，週二美股盤中時段，Invesco Solar ETF (TAN) 下滑逾 4% 和 iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 下滑逾 3%。

太陽能類股一片血染，美國大型太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US) 下跌逾 2%、美國家庭能源系統公司 Enphase Energy (ENPH-US) 挫跌逾 5%、美國 SunPower (SPWR-US) 血崩 9.26%，Canadian Solar (CSIQ-US) 下跌超過 5%、中國晶科能源 ADR (JKS-US) 下跌 3.55%。