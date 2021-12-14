美方不點頭！中資收購韓國晶片業者告吹

週二 (14 日) 中國私募股權公司智路資本 (Wise Road Capital) 與韓系廠商 Magnachip Semiconductor (MX-US) 聯合宣布，終止今年 3 月達成的 14 億美元併購協議。

中國私募股權公司智路資本在 3 月宣布將以 14 億美元現金溢價收購美國晶片商 Magnachip Semiconductor，股東每股可獲得 29 美元 ，預計此案在今年底完成，但美國財政部今年 8 月時對此併購交易表示存疑，認為該交易將對國家安全構成風險。

智路資本與 Magnachip 最新聲明指出：「儘管雙方努力了數月，美國外國投資委員會 (CFIUS) 迄今仍不批准此交易。」故智路資本週二宣布放棄收購 Magnachip。

Magnachip 將取得 7020 萬美元的終止費，還宣布將採取一個有限期限的股東權利計畫，以便有足夠的時間來評估所有選項。

週二美股早盤時段，Magnachip (MX-US) 上漲 2.39%，暫報每股 17.64 美元。

Magnachip 目前是全球第二大 OLED 驅動晶片廠商，前身是 Hynix 半導體公司的系統積體電路業務，2004 年 Magnachip 從海力士的非記憶體事業部門獨立出來，並於 2011 年在紐約證交所上市，掌握多種半導體核心技術，且在韓國設有 5 家晶圓廠。

智路資本於 2015 年成立，是中國近年新崛起的收購團隊，主要聚焦於專注於半導體核心技術及其他新興高端技術投資機會，隸屬中關村融信金融資訊化產業聯盟 (FITA)。

智路資本自成立以來領域布局甚廣，曾在 2016 年以 28.2 億美元收購荷蘭恩智浦半導體的標準產品業務、今年 12 月智路還收購日月光於中國的四座工廠。