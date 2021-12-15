IG內部員工曝月活躍用戶達20億人 成長速度更勝臉書

Meta 旗下社群媒體「Instagram」在經歷一連串負面消息影響下，用戶成長似乎未受影響，CNBC 周二（14 日）援引知情人士消息報導，Instagram 在今年秋季月活躍用戶數達到 20 億人，成長速度更勝臉書。

Instagram 自從在 2018 年 6 月月活躍用戶突破 10 億人大關以來，一直沒有公開其用戶數量且盡量保持低調，為避免已被立法委員與監管機構盯上母公司 Meta 產生其他事端，Meta 旗下社群媒體臉書擁有超大的市場占比。

一位 Instagram 內部人士向 CNBC 透露，從內部談話中得知 Instagram 已擁有 20 億用戶，而且大約是在臉書 10 月改名成 Meta 的前一周達到該人數，意味著 Instagram 從 10 億月活躍用戶翻倍成長至 20 億人僅花 3 年時間。Instagram 發言人對此拒絕置評。

截至 10 月為止，臉書的月活躍用戶為 29.1 億人，與 Instagram 相比，其擴張速度正在放緩，在 Instagram 的用戶數翻倍成長同時，臉書的用戶數僅成長 30%。

eMarketer 的資料顯示，預估臉書應用程式明年營收將成長 18%，達到 1,351 億美元，而 Instagram 的營收將成長 30%，達到 605 億美元。

Edward Jones 分析師 David Heger 表示，Instagram 用戶的年複合成長率相當可觀，在短影音社群媒體 TikTok 的競爭下仍有如此亮眼的人數成長，20 億人的數字具重大意義。

根據研調公司 Forrester 上月公布的調查結果，美國年齡層 12 至 17 歲的民眾每周使用 TikTok 的人數比率占 63%，Instagram 則占 57%。從下載量來看，SensorTower 數據顯示，今年 TikTok 在 iOS 與 Android 平台下載次數達 5.961 億次，超過 Instagram 的 5.707 億次。

Instagram 執行長 Adam Mosseri 上周出席美國參議院聽證會，表示不會放棄推出兒童版「Instagram」的計畫，並承諾會確保孩童用戶的安全，然而卻遭黨議員砲轟畫大餅，根本什麼都沒有準備好。

此外，臉書「吹哨者」Frances Haugen 也曾踢爆 Instagram 會青少年恐造成不良心理影響。

截稿前，Meta(FB-US) 股價小跌 0.22%，每股報 333.74 美元。