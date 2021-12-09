面板雙虎亦敵亦友 群創擬採用友達太陽能方案

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (9) 日舉辦歲末交流會，副理事長暨群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥表示，產業既競爭又合作是最好的，透露群創在南部廠區部分屋頂正規畫導入使用友達 (2409-TW) 太陽能方案，共同朝減碳、產業淨零碳排目標邁進。

楊柱祥表示，台灣有很多電力系統開發及工程 (EPC) 廠商，因應全球淨零目標，正規畫在南部廠區導入不同業者的方案，友達太陽能方案也僅是其中一個，不過因友達本身也是面板廠，更能掌握顯示產業在電力上關注的點，也可作為後續建置的衡量指標，相關案廠預期明年底前完成建置。

在太陽能業務上，雙虎擺脫過去的競爭關係，轉換成供應商與客戶關係，TDUA 理事長暨友達總經理柯富仁表示，顯示產業將在綠色議題上扮演重要角色，友達布局太陽能事業至少 8 年，只要與產品碳足跡、太陽能相關，都是友達的潛在客群，此次雙虎合作就是典型的例子之一。

友達也參與今年台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)，柯富仁說，友達太陽能事業 (含子公司友達晶材) 年營收貢獻已突破百億元，今年也可望連兩年維持獲利，累計至今年底友達建置的太陽能電廠可望達 200MW(百萬瓦)，預期兩年後將再進一步提升至 500MW。

面板雙虎近年持續喊出轉型策略，雙邊也呈現亦敵亦友的微妙關係，除太陽能案廠上合作外，日前雙方也共同參與經濟部、工研院專案，由友達旗下創利空間、群創轉投資方略電子等廠商攜手合作，推出全球首創 LED 顯示器無人機電競賽道方案。