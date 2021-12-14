〈貴金屬盤後〉黃金登3週高點 但未突破1800美元 市場聚焦Fed會議

週一 (13 日) 交易，黃金價格上漲至收登 3 週最高點，但仍困在窄幅交易區間，係因在 Fed 本週會議在即，而這可能會鞏固各貴金屬看漲或看跌動能。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，黃金得到了一些支撐，但仍低於 1800 美元，且「大致上仍在過去幾週的交易範圍內。」

「如果金價能突破 1810 美元，上行動能可能會增加一點，但在 Fed 週三公布會議決議之前，可能很難看到這點。那麼，問題就在多頭希望從會議中看到什麼。沒有加快縮表？推遲升息？暫緩一下？我覺得這些恐怕都看不到。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格上漲 3.50 美元或 0.2%，收每盎司 1788.30 美元，創 11 月 22 日以來最活躍黃金的最高收盤價。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格上漲 13 美分或 0.6%，收每盎司 22.328 美元，上週下跌約 1.3%。

市場參與者正在等待 Fed 週三結束為期 2 日的政策會議，並公布利率和疫情時期 QE 退場方案的最新預期，這將影響黃金和白銀等貴金屬的交易。另外，英國央行、歐洲央行和日本央行本週也預計公布政策決議。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，本週排定的各國央行會議可能會成為黃金的重要推力，因為「Fed 預期收緊貨幣政策，這可能意味美國將較最初預期提早升息，而因為黃金是不孳息的資產，如此將會讓持有黃金的機會成本上升，減損黃金對投資者的吸引力。」

上週五黃金收高，係因美政府公布了近 40 年來最高的消費者通膨率，其 11 月生活成本攀升，通膨率上升至 6.8%，創下 1982 年以來的最高年率。

Aslam 週一報告指出，「通膨上升支撐了上週五金價，因為黃金通常被視為避險大宗商品，投資者喜歡在不明確的時期用來避險以抗通膨。」

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