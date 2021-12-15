〈貴金屬盤後〉Fed結果在即 市場重新定位 投機者撤手 黃金跌至近2週低點

週二 (14 日) 交易，黃金期貨價格下跌，創下近 2 週來的最低收盤價。

投資者準備好迎接本週各國央行的會議結果，其中以 Fed 消息為頭條，因其可能催化貴金屬走勢。

Fed 週三將結束為期兩天的貨幣政策會議，主席鮑爾 (Jerome Powell) 上個月表示，因為通膨已達到 1982 年以來的最高水準，央行必須至少採取一項措施，將重點轉向防止通膨上升。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 預期，Fed 將「比預期更早地開始升息，以控制通膨。」

他表示，因此對於黃金而言，Fed 會議前將「重新定位」，黃金一直未能突破 1800 美元大關，「已讓短期交易者避開黃金。」

Karnani 預計，由於避險需求增加，黃金將在年底前上漲並突破 1800 美元，但即便如此，「金價還不一定能守在 1800 美元以上。」

2 月交割的最活躍黃金期貨價格下跌 16 美元或 0.9%，收每盎司 1772.30 美元，創 12 月 2 日以來最低收盤價。

前一日黃金上漲 0.2%，甫登 11 月 22 日以來最活躍黃金的最高點。

FXTM 市場分析師兼經理人 Lukman Otunuga 表示：「如果 Fed 加速削減購債，美元就會升值、殖利率上升且升息預期大增，那麼金價就恐受到懲罰。」

他認為，就目前來說，黃金價格的支撐點在 1765 美元，而阻力點約莫在心理關卡 1800 美元。

PPI 數據公布後，金價擴大跌幅。週二公佈的數據顯示，美國生產者物價指數 (PPI) 11 月上漲 0.8%，超過預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家平均預期上月 PPI 上升 0.5%。過去 12 個月的躉售物價升幅自 8.8% 擴大至 9.6%，創下 2009 年以來該指數最大升幅。

3 月交割的白銀最活躍期貨價格下跌 40 美分或 1.8%，收每盎司 21.924 美元，週一上升 0.6%。

歐洲央行、英國央行和日本央行預計本週召開會議。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 報告中表示：「本週後半時間，市場將有很多消息必須消化。」

「除了 Fed 以外，這 3 國央行中，英國央行似乎在『鷹派路線』上走得最遠，央國央行上個月擱置了升息，但這個月可能會執行。」

Meir 表示：「日本央行不太需要擔心通膨問題，因為日本企業尚未將多數增加的成本轉嫁消費者，但儘管如此，一些人還是預期日本央行可能會示意要稍微縮減其資產購買計畫。」但他預期日本央行仍會維持其路線。

與此同時，歐洲央行最不願意採取行動，依舊傾向稱「通膨是暫時的」。

其他金屬商品交易