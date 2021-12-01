專家：通膨續升 黃金有望在2022年重獲投資人青睞

據報導，Investment Directions 網站創辦人 John S. Tobey 表示，近期數據顯示美國通膨率高達 6.2%，創下 31 年來的新高，但是傳統抗通膨的黃金卻在今年以來下跌了約 6.3%，主因是投資人被股票等資產所吸引。不過，這樣的情況將出現改變，他預期 2022 年黃金將重獲投資人青睞。

隨著通膨繼續加速上升，過去的 12 個月中，消費者的通膨預期已經從約 2% 躍升至近 5%。Tobey 認為，在通膨續升的環境下，明年黃金將重獲青睞。而除了黃金外，金礦商的股票也將是很好的選擇。

Tobey 以兩大金礦商紐蒙特黃金 (NEM-US) 和巴里克黃金 (GOLD-US) 為例子。他表示，由於目前投資者對黃金和金礦股缺乏興趣，這些公司的股票估值仍然具有吸引力。此外，兩檔股票的本益比均低於 16.5 倍，意味著每年的股息殖利率就約有 6%。

據法國興業銀行 (Societe Generale) 先前的報告顯示，在通膨持續飆升的情況下，避險基金大幅增加黃金期貨部位，期望以此保護投資組合。

德國商業銀行貴金屬分析師 Daniel Briesemann 指出，自美國通膨數據公佈以來，黃金市場的情況似乎發生了翻天覆地的變化，接下來金價的漲勢是否能夠持續，或是擋得住獲利的賣壓，將是觀察重點。

DailyFX 分析師 Warren Venketas 曾表示，在今年大部分時間，黃金一直是不顯眼的小角色，不過目前重新展放光芒，朝 2020 年創下的紀錄高點 2000 美元上方回升。

Venketas 表示，通膨是個大問題，如果通膨預期跑贏殖利率，那麼年終反彈就可能發生，「在這一點上我非常樂觀」。從技術上講，黃金正處牛市反彈的完美狀態。而比預期更熱、更持久的通膨，將有助於推動價格上揚。