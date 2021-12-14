ADB下修亞洲開發中國家GDP預測 台灣維持不變

亞洲開發銀行 (ADB) 14 日 (週二) 公布最新展望報告，亞洲開發中國家 2021 年的 GDP(國內生產毛額) 成長率下修至 7.0%，2022 年 GDP 成長率也下修至 5.3%，主因 Omicron 變種病毒帶來的不確定性。台灣方面，ADB 預測 2021 年 GDP 成長率 6.2%，2022 年 GDP 成長率 3.0%，皆維持先前預測不變。

根據 ADB 最新展望報告，亞洲開發中國家 2021 年的 GDP 成長率預測從 9 月時的 7.1% 下修至 7.0%，2022 年也從 5.4% 下修至 5.3%。

ADB 表示，「亞洲開發中國家的 COVID-19 疫情雖趨緩，但由於全球性的疫情升溫以及新變種病毒株快速擴散，預料全球大流行還需花上一段時間才會走向尾聲。」這項說法也等於是警告大家，Omicron 病毒株可能引發更嚴重的疫情。

此外，在中國景氣復甦放緩的影響之下，亞洲開發中國家絕大多數國家地區的成長預測都遭下修。

中國經濟從去年的大幅滑落出現明顯回溫，不過近幾個月由於成本上揚，製造業景氣隨之放緩，加上不動產區塊的債務問題，以及疫情發展，都造成中國景氣快速下滑。

ADB 對中國的 2021 年 GDP 成長率預測從 9 月時的 8.1% 下修至 8.0%，明年也從 5.5% 下修至 5.3%。

印度方面，2021 年 GDP 成長率預測從 9 月的 10.0% 下修至 9.7%，2022 年則維持 7.5% 不變。

東南亞方面，由於第 3 季成長放緩，2021 年 GDP 成長率預測從 9 月時的 3.1% 下修至 3.0%， 2022 年則從 5.0% 上修至 5.1%。

ADB 預測通貨膨脹在亞洲可繼續獲得控制，同時由於伴隨疫情而來的風險持續，今後景氣可獲得來自金融政策的支持。