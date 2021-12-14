百元高淨值台股基金 統一投信坐擁5檔為大贏家

今 (2021) 年台股基金表現出色，勇冠全球，績效良好的基金淨值也持續創新高，百元淨值的優質台股基金已經增加到 19 檔，統一投信擁有 5 檔最多，其次為野村、富邦、復華、群益各有 2 檔。財富管理專家建議，與其煩惱高點該不該追台股，不如審慎選擇長年來能克服市場波動的優質台股團隊，選對好基金，長期定期定額投資，就會有良好的投報率。

統一投信旗下五檔百元高淨值台股基金，都是長青又績優的基金，包括：統一奔騰、統一黑馬、統一經建、統一龍馬、統一全天候。其中，統一奔騰是科技股票型基金淨值王，近一年績效 98%，相當驚人，成立 23 年以來累積報酬率 1466%。統一全天候基金更老牌，成立 27 年來累積報酬率高達 2437%，是台灣所有基金淨值王。

展望台股行情，統一投信表示，美國就業市場持續復甦，未來經濟穩定成長，最新的消費者物價指數月增率增速放緩，通膨可能已到頂，從美股正向的反應顯示投資人對通膨擔憂淡化，再加上供應鏈失衡將會逐漸緩解，明年下半年通膨可望持續下滑，2022 年股市持續看多，台股新春行情可期。

統一投信分析，從全球經濟景氣面來看，2022 年全球經濟景氣仍持續擴張，雖然總體經濟成長率較 2021 年縮減，但成熟市場經濟動能仍強，美歐經濟成長率表現仍高於長期平均。由於基期因素，美股企業獲利動能放緩，但預估 2022 年標普 500 獲利成長率仍高於長期平均。

台灣景氣循環脫離成長高峰，但優於長期水準。經濟維持擴張，加上企業獲利仍持續成長，預期量化寬鬆（QE）結束到美國升息前仍有高點可期，即使啟動升息，按歷史經驗，股市也是短暫震盪調整後再恢復上漲動能。台股 2022 年企業獲利成長縮減，但仍維持正向，電子類股獲利成長表現將優於金融與傳產類股。

台股位於高檔震盪，脫離資金大浪帶動的同漲同跌格局，投資須謹慎依基本面選擇成長動能佳、評價合理的個股。看好趨勢包括：半導體上游、伺服器、車用電子、第三代半導體 、低軌道衛星、電子紙 / 電子標籤與元宇宙等應用產業；傳產股看好歐美解封後，戶外運動用品以及低庫存產品例如衣服、鞋子等需求回升。