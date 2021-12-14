亞太電前進國際自動化工業展 展示5G智慧製造應用

疫情助瀾，加上遠端作業及自動化需求提升，催化全球企業數位轉型速度，2025 年全球智慧製造市場規模可望達 4,500 億美元。

亞太電信 (3682-TW) 瞄準此波商機，參與年度最大智慧製造展覽「2021 台北國際自動化工業大展」，展示「AMR 自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot, AMR）」、「機器手臂」及「承攬商管理系統」應用，高度展現 5G 資通訊核心技術與垂直應用整合的成果。展覽於明 (15) 日展開，為期 4 天，亞太電信將於台北南港展覽館 2 館 1 樓 Q613 攤位展出多項智慧製造創新應用，提供民眾免費互動體驗，親身感受高科技為生活帶來的便利性。

本次展出的 AMR 自主移動機器人結合機器手臂應用，由亞太電信進行應用整合，國立台灣大學羅仁權講座教授「智慧機器人及自動化實驗室」進行技術指導，可因應於不同產業需求執行任務，針對重複性高的作業，有效解決人力不足問題，同時降低產線出錯率，提升產線效益。現場同步展出「承攬商管理系統」應用，結合人臉辨識技術與卡證，取代傳統人工紙本作業，運用零接觸方式管控進出廠區的人員，大幅提升管理效率。

亞太電信表示，5G 承載數位匯流應用生態系的發展。亞太電信擁有 AOI 瑕疵檢測、M2M 機聯網、AMR 智慧搬運、智慧倉儲等多元智慧製造解決方案，根據客戶需求，從規劃、建置、訓練到維護，提供一站式客製化服務，協助製造業智慧化升級。

亞太電信將持續厚植 5G 技術能量及建構系統試煉平台，逐步複製產業經驗，建構 5G 產業生態系，加速實現 5G 智慧生活。

亞太電信於多家國內大廠導入智慧製造應用，包含協助蔬果汁代工霸王「佳美食品」、鞋材製造大廠「欣展工業」導入 AOI (Automated Optical Inspection) 瑕疵檢測，對製程進行嚴密的品質管理，提升產品良率；此外，更於「台電大潭發電廠」建構承攬商管理系統，取代傳統承攬商一人多證與人工紙本的作業方式，透過大數據系統化的管理，助電廠進行安衛管理流程數位轉型並提升管理效率。