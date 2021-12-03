2023年全球過半GDP由數位轉型貢獻 元宇宙需至少5年發酵

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年12月3號18點25分

市調機構 IDC 今 (3) 日公布 2022 年台灣 ICT 市場十大趨勢預測，在疫情、環境影響下，企業持續加速數位轉型趨勢，預期到 2023 年全球將有 52% GDP 貢獻由數位轉型、數位技術投資產生，至於近期火熱的元宇宙 (Metaverse) 則估至少還需 5-10 年，才能真正落實相關應用。

IDC 台灣總經理江芳韻表示，全球企業在去年迎來數位優先 (Digital First) 的世界，數位技術也擴大對產品服務生產、消費的影響，將成為全球 GPD 貢獻的主要來源，也預期 2023 年亞太地區將有 65% 的 GDP 貢獻來自數位技術。

江芳韻指出，預計企業在數位轉型、相關技術支出的成長速度將是整體 IT 的 2 倍，但面對未來三年經濟、商業等高度不確性因素，企業也必須保持技術優勢、社會環境可持續性 (Sustainability)、適應產業變革的能力。

在十大趨勢中，IDC 也點名元宇宙商機僅在起步中，認為元宇宙是一個可以跟真實世界精準且無縫串連的虛實整合場域，但需要多項關鍵技術交互操作應用，包括雲原生基礎建設、智慧人機互動介面、空間運算設備、內容創作平台、資訊安全與智慧分析等。

IDC 進一步指出，目前元宇宙在分散式追蹤、空間運算、內容創作、平台服務等仍有極大改善空間，估至少還需 5-10 年才能開始真正落實相關應用，應用領域則可望涵蓋混合辦公、遊戲娛樂、文化策展、智慧製造與時尚服飾等。