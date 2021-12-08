疫情打擊私人支出 日本第3季GDP萎縮幅度高於初值

日本第三季經濟萎縮步伐更高於初值，因為在夏季疫情反彈期間，消費者進一步削減支出。

日本內閣府周三 (8 日) 公布的數據顯示，在截至 9 月底的 3 個月中，日本 GDP 折合年率萎縮 3.6%。經濟學家此前預期整體下滑 3.1%，公布數值也低於政府初值的萎縮 3%。

其中，占 GDP 一半以上的私人消費，從初值的下跌 1.1%，修正為跌 1.3%，因為在疫情期間，耐用品和服務的支出減少。

一名官員表示，整體向下修正反映出季節性調整的新方法，能夠更好地了解受到公共衛生危機重創的經濟狀況。

這次報告中的大部分時間裡，東京、大阪和其他一些縣都處於 COVID-19 緊急狀態。人們被要求避免不必要的外出，餐館被要求提前關閉，不要提供酒精飲料，緊急狀態直到 10 月才取消。

經濟學家預測，由於汽車生產和消費者支出狀況的改善，第 4 季日本經濟有望復甦。

大和研究所資深經濟學家 Keiji Kanda 表示，自 10 月下旬以來，外出人數有所增加，其影響預計將體現在服務消費方面。11 月新車銷量也較上月有所改善。他預計第 4 季的 GDP 折合年率，有望較前一季成長約 8%。

不過，IHS Markit 經濟學家 Harumi Taguchi 認為，由於物價上漲和新的變種病毒，經濟前景仍然籠罩不確定性。如果這些因素變得更加突出，那麼第 4 季消費復甦的力度，可能要比預想得疲軟。