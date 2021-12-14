波動加劇、避險情緒高漲 GameStop、AMC等迷因股摔到灰頭土臉

迷因股在散戶吹捧下經歷一年的大漲後，隨波動加劇、避險情緒高漲，遭投資人開始大量拋售，包括 GameStop、AMC 在內的股票周一（13 日）受重創。

截稿前，GameStop(GME-US) 下跌 13.21%，本月累計下跌近 29%，連鎖電影院 AMC(AMC-US) 下跌 16.18%，本月累計跌逾 32%，股價創 6 月以來最低水準，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 則下跌 6.27%。

在 Reddit 論壇的 WallStreetBets 討論版中，還有一些人氣較高的股票本月也大幅下跌，如 Clover Health(CLOV-US)、黑莓 (BB-US) 分別下跌 16% 與 10%。

不過投資人周一大幅的拋售並未對迷因股今年的漲幅造成太大影響，AMC 股價今年仍上漲超過 970% 、GameStop 則漲逾 630%，而且 GameStop 的漲幅還將其順利從小盤股的羅素 2000 指數推進大盤股的羅素 1000 指數。

此次 AMC 與 GameStop 的拋售除了迷因股熱度不再的原因外，也意味著投資人對這兩家公司轉型計畫未能達到期待所做出的反應。

Reddit 論壇鄉民今年初發起的史詩級軋空扳倒華爾街的金融大戶，這些受到散戶力挺的股票也因此獲得「迷因股」的稱號，然後至今該類型股票熱度逐漸下滑。

GameStop 正積極往電子商務轉型，同時各高層幹部也大換血，將有電商經驗亞馬遜前高層 Matthew Furlong 與 Mike Recupero 攬入麾下，分別擔任執行長與營運漲，然而新任高層至今卻未提供轉型細節，也沒有公布前景規畫。

而 AMC 兩大高層執行長 Adam Aron 和財務長 Sean Goodman 分別出售 31.25 萬與 18,316 股，分別套現 960 萬 56.5 萬美元，此舉造成該股上周重挫逾 7%。