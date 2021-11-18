Rivian、Lucid漲勢止步 盤中股價重挫

甫登上全球第三大車廠的 Rivian 與近日訂單量增的 Lucid 周三（17 日）盤中股價分別重挫逾 14% 與 7%，替近來的電動車漲勢踩下煞車，其中，上市以來股價節節攀高的 Rivian，也是上周 IPO 以來首度下滑。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 下跌 14.90%，每股暫報 146.38 美元，Lucid(LCID-US) 下跌 7.73%，每股暫報 51.30 美元。

分析師表示，Rivian 在 IPO 亮麗的表現提振其他電動車股的買盤，此外，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在出售數十億美元股票導致該股股價回落，也刺激投資人對其他電動車股的興趣。

馬斯克周二賣出價值約 9.73 億美元股票，是連續第七日賣股，總計他在推特上承諾賣出 10% 公司股票的承諾已經兌現將近一半。

截稿前，特斯拉股價上漲 3.63%，每股暫報 1,093.00 美元。

Lucid、Rivian、特斯拉皆為投資社群媒體平台 Stocktwits 討論度最高的三檔股票，該平台上投資人以散戶為主，顯示出散戶對電動車股有著濃厚興趣。

對這股電動車投資熱，資產管理公司 Homrich Berg 投資長 tephanie Lang 表示，若一家公司尚未有盈利能力卻有驚人市值時必須小心，沒有依據的高市值後果可能會很糟。

此外在這波電動車熱潮下，電動皮卡車製造商 Canoo(GOEV-US) 也跟著受惠，該公司宣布提前一年至 2022 年第四季開始在美國生產電動車的消息後，周二股價勁揚 6.32%，每股暫報 11.09 美元。