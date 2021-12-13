〈美股早盤〉市場靜待超級央行周 美股低開

在全球主要央行發布政策決議前夕，市場持續權衡 Omicron 病毒帶來的挑戰，美股周一 (13 日) 開盤平淡，主要指數多半低開。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.15%，那斯達克綜合指數跌 0.1%，標普 500 指數跌 0.14%，費城半導體指數漲 0.4％。蘋果開盤漲逾 1％，市值續朝 3 兆美元邁進。

蘋果獲小摩調升目標價後，開盤漲逾 1％，市值繼續朝向 3 兆美元大關邁進，除蘋果和 Meta(FB-US) 外，其他大型科技股開盤小跌。

市場本周迎來美國、英國和歐元區等多家主要央行政策決議，其中，美國聯準會 (Fed) 將於台北時間周四凌晨公布今年最後一次利率決議。市場預計，Fed 將宣布加快縮減購債計畫，且若物價壓力續徘徊多年高位，明年也有望較預期提前升息。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.455％，美元小漲。

OPEC 維持今年全球石油需求預期不變，認為 Omicron 變異株僅會對需求帶來溫和影響，並將明年 Q1 石油需求調升 111 萬桶 / 日。截稿前，國際油價小跌 0.7%。

全球疫情發展仍備受市場關注。英國首相強生 (Boris Johnson) 周一證實英國出現首例 Omicron 死亡個案，同時警告，英國正面臨 Omicron 感染浪潮，為了防堵病毒蔓延，年底前將向該國 18 歲以上族群施打第 3 劑加強針。

疫苗股周一普遍上漲，郵輪、航空等旅遊相關類股則受拖累。截稿前，莫德納 (MRNA-US) 漲逾 3％，輝瑞 (PFE-US) 漲 2.4％，BioNTech(BNTX-US)漲 4.2％，嘉年華 (CCL-US) 和美國航空 (AAL-US) 分別跌逾 4％和 3.5％。

截至台北時間周一 (13 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 109.19 點或 - 0.30%，暫報 35861.80 點

那斯達克綜合指數下跌 39.03 點或 - 0.25%，暫報 15583.48 點

標普 500 指數下跌 15.35 點或 - 0.33%，暫報 4696.67 點

費半上漲 7.94 點或 0.20%，暫報 3924.63 點

台積電 ADR 下跌 0.22% 至每股 118.87 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.455％

紐約輕原油下跌 0.66％ 至每桶 71.20 美元

布蘭特原油下跌 0.69% 至每桶 74.63 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1786.60 美元

美元指數上漲至 96.195

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.21％，至 181.62 美元。

因看好 iPhone 13 需求改善，加上 5G iPhone SE 前景向好，摩根大通 (JPMorgan) 重申對蘋果股票的買入評等，並將目標價自 180 美元上調至 210 美元。

Harley-Davidson(HOG-US) 早盤上漲 14.18％，至 42.03 美元。

重機製造商哈雷宣布，旗下電動摩托車部門 Livewire 將與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併，在紐約證交所上市，Livewire 估值約 18 億美元。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.37％，至 54.03 美元；BioNTech(BNTX-US)上漲 4.18％，至 268.50 美元。

來自以色列的一項研究顯示，輝瑞和 BioNTech 共同研發的疫苗加強針，可有效避免因感染 Omicron 而引發重症的風險。

另一方面，輝瑞周一宣布以 67 億美元收購製藥公司 Arena Pharmaceuticals(ARNA-US)，換算每股收購報價為 100 美元，為上周五收盤價的 2 倍，輝瑞希望藉由本次收購，擴大其在癌症和免疫學領域的專業。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Arbuthnot Latham 聯席投資總監 Gregory Perdon 表示，即使 Fed 收緊貨幣政策，股市也會繼續上揚。他認為，一般來說，伴隨著利率上漲的通常會是股價下跌，但現實情況是，市場流動性相當充沛，加上對取得報酬的需求很大，最終可能需要更積極的緊縮政策才會打擊股市。

Pepperstone Financial Pty Ltd 研究主管 Chris Weston 預計，接下來 Omicron 和 Fed 應該會左右市場情緒。

高盛 (Goldman Sachs) 認為，美股在未來幾個月大幅修正的風險較低，企業獲利和利潤率仍持續優於預期，經濟衰退風險較低，且股價已反映對 Fed 收緊政策的潛在預期。