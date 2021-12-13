Delta持續延燒、Omicron擴散 美國累計確診病例數突破5000 萬例

據統計，隨著 Delta 變種病毒持續肆虐，並且新的 Omicron 變種病毒持續擴散，美國截至週日 (12 日) 新冠肺炎確診累計病例數已經突破了 5000 萬例，死亡病例數也突破 80 萬例。

經過了大約 2 個月的感染數下降後，隨著感染力更強的 Delta 變種病毒持續肆虐，美國過去 2 週的每日新增確診病例數明顯增加。美國較冷地區的人均新增確診病例數最多，包括佛蒙特州、新罕布什爾州和密西根州。住院人數也出現增加，較 11 月底感恩節假期以來增加了 20%。

過去一個月，死亡病例數增加了 4.6%。美國累計死亡人數突破 80 萬人大關。有專家表示，今年因新冠肺炎死亡的人，大部分是未接種疫苗的患者。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 博士表示，美國近半數的州都出現了 Omicron 變種病毒感染病例，但是目前所通報的確診病例中，99% 仍為 Delta 變種病毒。

康乃爾大學威爾醫學院免疫學教授 John Moore 表示：「如果我們突然開始看到新確診病例中有 10% 是 Omicron，然後又在下週上升到 20%，那才表示 Omicron 將可能取代 Delta 成為主流病毒。」

數據分析顯示，美國在爆發新冠肺炎疫情後，經過了將近一年的時間才達到 2500 萬累計確診病例，但是，從 2500 萬例增加到 5000 萬例，只經過了 323 天，不到一年的時間。美國目前約有 14% 的人接種了加強劑。

數據也顯示，美國是全球報告因染疫而死亡總病例數最多的國家，其次是巴西、印度。美國人口比例僅占全球人口的 4%，但是在全球染疫死亡總人數占比高達 14%，在全球確診總人數占比也達到 19%。