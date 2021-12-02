南韓單日確診和危重症案例連2日創高 5人感染Omicron

南韓 COVID-19 單日新增確診案例和危重症人數連續兩天創下歷史新高。截至當地時間 2 日凌晨 12 點，單日新增 5266 例確診，連兩天超越 5000 人，危重症患者增加到 733 人。當局並證實有 5 人感染新變種病毒 Omicron，另有 4 人疑似感染。

南韓中央防疫對策本部在 12 月 2 日宣布，截至當天凌晨 12 點的 24 小時內，共新增 5266 例 COVID-19 確診，連續兩天創下新高紀錄。

另外南韓截至 2 日凌晨的危重症患者共有 733 人，也創下新高紀錄。死亡人數比起昨日新增 47 人，累計達 3705 人。目前累計確診達 45 萬 7612 例。

在 5266 例的單日新增確診當中，有 5242 例是南韓本土案例，境外移入有 24 例。若單以首都圈來看，首爾市新增 2262 例，京畿道 1490 例，仁川市 354 例，共計 4106 例、占整體的 78.3%。

南韓政府預料短期內的疫情將持續擴大，特別是重症患者的人數激增，醫療負擔正不斷增加。

南韓當局證實，昨 (1) 日有一對自奈及利亞返回南韓的 40 多歲夫妻、還有該對夫妻的一名友人，以及另外兩名曾前往奈及利亞的 50 多歲女性，共 5 人感染新變種病毒 Omicron。另有 4 人也疑似感染新變種病毒 Omicron，目前正在進行分析，且擔憂 Omicron 有可能已在南韓境內擴散。