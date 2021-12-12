〈觀察〉兩大不利因素淡化 手機品牌樂看新興市場需求

手機市場今年以來深受疫情、長短料干擾，銷量不如年初預期，各家品牌也下修全年目標，但隨著兩大不利因素淡化，各家品牌預期明年銷量將持續成長，非洲之王傳音更給出「1 億支」的目標，為手機供應鏈吞下定心丸。

業界坦言，今年由於新冠疫情反覆不斷，在新興市場如東南亞、非洲等地，因實體店面關閉，消費者換機意願降低，換機週期也跟著拉長，加上晶圓產能塞爆，供應鏈出現長短料問題，也衝擊手機出貨量。

不過，隨著疫情逐步趨緩，研調機構多看好，消費者換機週期將恢復正常，加上新興市場如東南亞、非洲等迎來通訊世代升級潮，皆有助明年手機市場銷量重返疫情前水準。

非洲之王傳音就預估，明年手機銷量將上看 1 億支，OPPO 預估也達 2 億支，較今年 1.6 億支成長 25%，Vivo 也有年增 10% 的水準，顯見各大品牌對明年手機市場仍深具信心，主力合作廠商聯發科 (2454-TW) 也可望跟著受惠。

聯發科供應鏈如測試介面的精測 (6510-TW)、雍智科 (6683-TW)，封測廠的日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW) 等，也已在今年積極備妥產能，滿足大客戶出貨量成長的目標，加上 5G 出貨比重提升，為各家營收、獲利帶來質與量的提升。