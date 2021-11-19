〈聯發科新晶片亮相〉蔡力行：營收200億美元近在咫尺

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (19) 日舉辦新品發表會，執行長蔡力行指出，隨著數位轉型加速，四大產品線包括手機、物聯網、智慧家居及電源管理晶片明年還會有不錯的成長，看好年營收 200 億美元就近在咫尺，依今年營收約 170 億美元推算，明年營收年增幅約 17%，可望續創新高。

蔡力行表示，聯發科今年營收年增率約 60%，明顯優於整體產業年增率 23%，看好公司不僅是手機晶片的主要供應商，還具備豐富完整的產品線，是各大裝置的平台供應商，在數位轉型加速下，明年將持續成長。

蔡力行也點名兩大趨勢，包括 Low Power(低功耗)、Scale(規模)，其中，他認為低功耗技術相當重要，主要因所有終端裝置都需具備低功耗，才可在任何時間驅動運算、連網及多媒體等，將是未來終端裝置的發展趨勢。

不僅低功耗技術重要，蔡力行認為，未來隨著萬物聯網時代到來，衍生出龐大的電子產品需求，而聯發科正是全球少數有能力滿足需求的晶片供應商，將在該趨勢中受惠。

蔡力行看好，聯發科晶片目前每年供應給 20 億個終端裝置，在數位轉型加速下，預計很快就會達 30 億個裝置，成為全球領先業者，聯發科也將持續投入研發，今年研發費用已首度衝破 30 億美元，達 33 億美元。