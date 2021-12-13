【袁志峰專欄】港股估值吸引，可趁低吸納

今日推介 - 華潤置地 (1109), 上日收市 $34.75

1) 股市前景

恒指連升 3 日後周五下跌，可視作技術調整。港股通南向資金連續 13 日淨買入，為今年 2 月恒指見頂後最長時間淨買入。北向資金淨流入近期加速，今月淨買入額大概率創歷史新高。中央經濟工作會議周五結束，傳遞訊息正面，有利中港股市短期表現。筆者認為恒指於 24000 點以下有長線投資價值，可趁低吸納。

今天推介是華潤買地 (1109) — 內房債務危機對低負債的國營控股房地產商影響不大，更提供低價購入競爭對手資質產的機會，華潤置地應該是主要受惠者之一。2020 年每股核心盈利為 3.38 元 (人民幣 · 下同)，同比增 9%。今年上半年每股核心盈利為 1.39 元，同比持平，每股賬面值 29.3 元。現價對應 2020 年度市盈率 8.5 倍，市賬率 0.97 倍，股息率 4.2 厘，估值合理。上周五結束的中央經濟會議明確支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，預期利好財政穩健的大型內股股。建議買入，目標價 38.0 元，止損價 33.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 184 點，早段反彈，跌幅曾收窄至 40 點，隨後輾轉回落至收盤，最多曾跌 338 點，收報 23995 點，跌 259 點或 1.1%。成交額按日減 11% 至 1118 億元，11 月份日均成交額 1315 億元。港股通南向資金淨買入約 29 億元，包括淨買入 12 億元美團 (3690) 及 4 億元騰訊 (700) 股份、淨賣出 3 億元長城汽車 (2333) 及 3 億元小米 (1810) 股份。12 月以來淨買入 208 億元，11 月淨賣出 48 億元。全周計，恒指升 1.0%。

藍籌股 50 升 12 跌 2 持平。阿里健康 (241)、藥明生物 (2269) 及海底撈 (6862) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。金沙中國 (1928) 及信義玻璃 (868) 跌逾 3%。銀河娛樂 (27) 跌近 3%。創科實業 (669)、中生製藥 (1177) 及萬洲國際 (288) 跌 2%。騰訊 (700) 及中國平安 (2318) 跌近 2%。蒙牛乳業 (2319) 漲逾 1%，為升幅最大藍籌。其次是長江基建 (1038) 及電能實業 (6) 升近 1%。

恒生科指跌 1.1%，收報 6035 點，成份股 5 升 25 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及京東 (9618) 漲少於 1%，阿里 (9988)、騰訊 (700)、美團 (3690) 跌近 2%，網易 (9999) 跌逾 2%。阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。其次是汽車之家 (2518)、攜程 (9961) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 3%。明源雲 (909)、金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 跌近 3%。閱文集團 (772) 漲 5%，為升幅最大成份股。全周計，恒生科指升 1.9%。

板塊方面，航運及啤酒股上升。軟件、線上醫療、生物科技、物管、風電、餐飲、教育、濠賭、火電及鋼鐵股跑輸大市，跌幅居前。藥明生物 (2269)、百濟神州 (6160) 及藥明康德 (2359) 跌 4%-5%。世茂服務 (873)、旭輝永升服務 (1995) 及新悦城服務 (1755) 跌 6%-7%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 跌逾 3%、5% 及 9%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌逾 5% 及 4%。新東方 (9901)、中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 跌 3%-4%。4 大市值濠賭股跌 2%-4%。中國電力 (2380) 及華潤電力 (836) 跌逾 4% 及 2%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 跌 3%-4%。

周五上証指數低開 0.5%，全日窄幅震盪，盤中跌幅曾收窄至 0.1%，隨後反覆上升，收報 3666.35 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 12400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向資金淨買入約 91 億元，12 月以來淨買入 641 億元，11 月淨買入 185 億元。全周計，上証指數升 1.6%，深証成指升 1.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中央經濟工作會議於 12 月 8 日至 10 日召開，由中國最高決策層為來年經濟目標和宏觀政策定調。會議指出，須看到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，強調明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。(信報)

中國汽車工業協會公布，11 月內地新能源汽車銷量再創歷史新高，達 45 萬輛，按年增長 1.2 倍。今年 1 月至 11 月，內地新能源汽車銷量亦刷新紀錄，達 299 萬輛，按年漲 1.7 倍。(信報)

美國勞工部公布，11 月 CPI 按年升幅由 10 月的 6.2% 加快至 6.8%，創 1982 年來最大升幅，按月升 0.8%，略高於預期的 0.7%；扣除食品和能源的核心 CPI 按年及按月分別漲 4.9% 和 0.5%，均屬預期之內，前者創 1991 年以來最快增速。(信報)

4) 個股訊息

商湯集團 (20) 周五晚遭美國財政部列入「中國軍工企業名單」，禁止美國資金投資。在制裁消息正式公布前，外電報道，商湯香港 IPO 將會推遲，公司不會按原計劃在周五定價，因銀行需要進行調整並解決監管問題，商湯在未來某個時刻可能會恢復股份發行。(信報)

中國恒大 (3333) 債務危機持續。港交所資料顯示，恒大主席許家印的持股在 12 月 6 日至 9 日期間連續四個交易日減少，疑被執行強制沽售，合共遭斬倉近 2.8 億股，許家印持有恒大股權比重由 61.88% 降至 59.78%。(信報)

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