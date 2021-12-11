別花時間打地鼠！美首席醫療顧問佛奇博士：不需要為Omicron量身打造疫苗

醫療新聞網站《STAT》週五報導，美國拜登總統首席醫療顧問佛奇 (Dr. Anthony Fauci) 傾向認為，不需要特別為 Omicron 病毒株量身打造疫苗追加劑。

佛奇週四受訪時表示，目前還需要做更多研究，他的評論尚非決定性的結果，但其立場呼應了輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 高層本週的聲明，即主張接種原始疫苗 3 劑就可能足以對抗 Omicron 病毒株的說法。

佛奇說：「我不太確定，我們是否需要取得一種專為 Omicron 變種株打造的疫苗加強劑才能獲得保護。因為疫苗對變種株的防護力，似乎與任何疫苗能輸入你的免疫力程度和廣度有關。」

輝瑞和 BioNTech SE 週三發布的初步實驗室研究結果顯示，BNT 疫苗接種三劑或完整的兩劑方案配上加強劑後，可以有效中和 Omicron 變種病毒。他們預期，2 劑原始疫苗也能避免感染 Omicron 後演變成重症。

如果這些早期跡象正確，就能使藥廠和衛生當局免於冒險嘗試為新變種株量身打造的 mRNA 新冠疫苗，雖然莫德納 (MRNA-US) 和輝瑞均已就其疫苗開發出對抗其他變種株的版本，但都沒有獲得授權，也未推出。

若要為 Omicron 變種株打造疫苗追加劑，各藥廠就必須決定要將多少產能分配到新版本疫苗上，剩下來的才能用來持續生產原始疫苗。這個問題非同小可，一個錯誤的決策可能會導致災難性後果。

SVB Leerink 分析師 Geoffrey Porges 博士說：「任何對新變種株的擔憂情緒出現，都可能會破壞計畫，在瞬息萬變的環境中，要做出大規模製造決策相當具挑戰性。看看為 Beta 變種株打造的疫苗，該變種株在全球流行率下降速度有多快，就可以清楚看出這種『打地鼠』般的策略有多危險。」