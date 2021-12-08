初步研究：BNT疫苗對Omicron病毒抗體大降40倍！第三劑能提供額外保護

南非科學家在週二 (7 日) 公佈的實驗室初步小型研究顯示，相較其他變種株，輝瑞 (Pfizer) 疫苗對 Omicron 病毒的免疫力較低，但注射第三劑仍有助於預防 Omicron 病毒。

南非非洲健康研究所 (AHRI) 的研究人員測試 12 名在一個月前接種過第二劑輝瑞 - BioNTech(BNT) 疫苗者的血液，發現該疫苗針對 Omicron 病毒株的中和抗體水準，與兩年前武漢肺炎病毒株的中和抗體水準相比下降 40 倍，但該初步數據尚未經過同行評審。

AHRI 負責人 Alex Sigal 表示，免疫保護的喪失程度「很高，但不是完全喪失。」「疫苗引起的免疫性將有更多突破點，良好的追加劑可能可以降低感染機會，尤其是引發成重症的機會。沒有接種追加劑的民眾應該快點接種，先前曾感染過的民眾也應該接種。」

這項研究可能會加劇關於「藥廠是否需要盡快針對 Omicron 病毒株打造新疫苗」的爭論。莫德納總裁 Stephen Hoge 曾表示，現有疫苗對 Omicron 病毒株的有效性可能會降低。然而，美國醫學顧問佛奇 (Anthony Fauci) 日前說，Omicron 病毒株引起的病症嚴重程度可能有限。

Omicron 病毒在南非迅速傳播，令大眾擔憂接種現行疫苗獲得的免疫保護力，可能不足以抵抗新一波疫情。世界衛生組織 (WHO) 警告，有跡象表明該病毒更容易傳播，恐怕會帶來嚴重後果。

儘管如此，Omicron 變種株出現迄今，南非病例激增的情形並沒有讓醫院不堪負荷，這促使一些人謹慎樂觀的認為，Omicron 變種株可能只會引起輕症。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 的代表沒有立即回應置評請求。