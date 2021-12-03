Novavax下個月起研發Omicron疫苗 股價仍挫近16%

美國傳染病疫苗生技開發商 Novavax 週四 (3 日) 宣布，明年 1 月可能會開始商業生產能對抗 Omicron 變種新冠病毒的疫苗，同時測試現有疫苗對 Omicron 病毒的有效性。然而此消息未能提振 Novavax 股價，週四仍重挫近 16%。

Novavax (NVAX-US) 表示，預計未來幾週將公布獨立產品安全認證機構 Laboratory (LH-US) 的數據，顯示先前已接種 Novavax 新冠疫苗的受測者是否產生能中和病毒的抗體。

此外，Novavax 也表示將開始研發針對 Omicron 的刺突蛋白抗原，且會在幾週後展開針對 Omicron 的新疫苗實驗室測試。

Novavax 的 COVID-19 疫苗於 11 月初在印尼首次獲得緊急使用批准，隨後在菲律賓獲得批准。

全球對 Novavax 次單位蛋白疫苗的呼聲並不亞於 mRNA 疫苗，原因在於該疫苗可冷藏在 2°C 至 8°C 的環境，冷鏈技術門檻較低，可送至各種環境的國家，且副作用少，第 3 期臨床試驗表現亮眼，整體保護力達 90.4%，能 100% 預防中度、重度症狀。

然而，由於原料、設備不足以及其他問題，令 Novavax 「神級疫苗」黯然失色，也落後同業腳步。

此回 Omicron 病毒已動搖市場，並引起全球公共衛生危機的擔憂，包括莫德納 (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 在內的疫苗廠已開始為 Omicron 病毒量身打造疫苗。

Novavax 週四下跌 15.93%，收在每股 161.97 美元。