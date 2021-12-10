投信搶推母子基金 錢滾錢抗通膨

通膨怪獸即將來臨，投資人該開始思考如何透過理財來規避通膨風險，如果只是放著閒置資金不管，只會讓通膨怪獸一步步吞噬，投信業者紛紛搶攻母子基金投資術，以「1 穩、2 衝、投 3 年」的投資口訣，透過錢滾錢的投資機制，打造資金正循環。

觀察各家投信推出的母子基金投資機制，母基金最低申購金額以群益投信的 10 萬元最低，也是讓投資人最能輕易入手，富蘭克林華美投信是 15 萬，復華投信則是要 24 萬元起門檻最高，而子基金最低投入金額大部分都是 3000 元起跳，停利點設定部分各家投信都有相關機制，但子基金逢低加碼機制只有安聯投信沒有。特別值得一提的是，群益母子基金即日起至今年底，申購母基金 (50 萬以下) 全系列 0 手續費，這點優於其他投信。



群益投信表示，所謂的母子基金投資法，有一個「1 穩、2 衝、投 3 年」投資口訣，就是拿出一筆錢投入一個走勢穩健、長期向上穩健收益型的基金當作母基金，每個月從母基金扣款定期定額投資活潑有爆發力的子基金，子基金可依個人投資屬性選擇適當的股票型基金，然後設定停利點，只要停利點到了，就「自動」贖回子基金的金額回母基金。

群益投信說明，這樣的投資方式適合 3 年以上的中長期的投資，如此可因應景氣循環波動，也可以抵禦金融市場的震盪。此機制結合過往單筆投入、定期定額的投資優點，替投資人找尋穩中求勝的長期獲利投組。

群益投信投資長李宏正指出，母子基金投資策略中，選擇活潑的股票型基金為子基金，可將原先穩定的投資組合，加入較活潑的獲利因子，優化長期投資報酬。

李宏正表示，而母基金以風險承受度的差異，分成積極型、穩健型、保守型的資產配置，積極型配置以追求更多報酬為目標，可承擔較大波動的投資人，建議母基金可選擇多重資產組合基金。

穩健型配置適合以中長期財務規劃為目標的投資人，可選擇穩健型配置，以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金。

保守型配置是想建立穩定現金流來源，如退休族、或找尋資金停泊的投資人，則可選擇以穩定債券收息的債券組合基金做為母基金，搭配子基金達到穩中求勝的成效。