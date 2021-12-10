變種病毒衝擊未知 全球復甦會被暫停嗎？

閱讀本文您將會了解： 1. 變種病毒對各國防疫政策的影響 2. 全球央行為因應變種病毒可能採取的行動方案 3. 面對新型變種病毒威脅而生的長期投資策略

【事件】

變種病毒 Omicron 的出現，不但讓各國改變原有的邊境管制政策，全球資本市場也一度遭到重擊，風險性資產價格大跌，就連美國十年期公債殖利率也回到 1.5% 附近（資料來源：Bloomberg, 2021.12.3）。

【解析】

新型變種病毒 Omicron 的出現，在過去這段期間的確給市場帶來新的震撼，在這些震撼的背後，反映的其實也是大家對病毒是否會干擾經濟復甦的擔憂。儘管討論很多，但我們得先接受一個現實，就是目前我們對新型變種病毒的瞭解還不夠。

所謂的「不夠」，是指除了病毒本身的感染性與傳播途徑之外，既有的 mRNA 疫苗是否能對變種病毒產生抗體、已打過疫苗的民眾是否還要重新施打、施打疫苗的年齡層如何界定、各國需要多少時間做疫苗生產與輸入的準備、甚至各國政府是否要調整防疫政策、或是重新啟動邊境封鎖等政策，目前均存有許多未知數。

面對許多未知，全球經濟復甦是否會受到變種病毒的干擾，就要看各國對防疫的態度。在 2021 年，由於歐、美多國採取與病毒共存的防疫政策，所以在疫苗施打後迎來一波經濟反彈；但反觀亞洲，由於多數國家對病毒採取清零策略，所以亞洲今年的經濟復甦力道就不如歐、美，也間接造成亞洲股市在今年的表現相對落後。

換言之，變種病毒的出現，將再度讓各國重新檢視既有的防疫策略。不過至少就現階段來看，變種病毒並沒有擾亂全球經濟復甦的格局，舉例來說，儘管今年的基期已高，但市場對 2022 年的企業獲利至少也還有 10% 的增長預期（資料來源：IBES，MSCI，標準普爾，Refinitiv Datastream，摩根資產管理。延伸閱讀：五大變數無礙全球復甦 多元配置全面優化收益）；此外，也由於變種病毒的出現，全球央行可能會把注意力從控制通膨轉向保障成長，對投資來說，這些都是長期有利的因素。

由此可見，全球經濟仍在長期增長的軌道上，就算變種病毒會對市場帶來衝擊，但對長線投資人來說，此時反而是重新布局風險性資產的機會（延伸閱讀：所謂的賣點 往往是行情的起點），所以專注股債多元資產配置並且長期投資，才是因應變種病毒下的最佳投資策略。

民間經濟活動與新冠疫情的新增感染人數呈負相關

美、歐新冠疫情每日新增案例與移動資料變化

資料來源：Google, Johns Hopkins University, World Bank – World Development Indicators, J.P. Morgan Asset Management. MA stands for moving average. Europe includes France, Germany, Italy, Spain, UK; Population numbers are based on World Bank data as of 31/12/20. Pre-COVID-19 activity baseline refers to activity level during the pre-pandemic period of 03/01/20 – 06/02/20. Mobility data is based on anonymized geolocation data from Google.Data reflect most recently available as of 29/11/21.

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