〈美元保單投資術〉擁兩大特性 成抗通膨利器

物價直直漲，通膨正威脅甚至抵銷退休理財的計畫，若只靠社會保險制度根本不夠，仍應搭配商業保險及早準備，美元保單因為皆以美元支付，而美金是世界主流貨幣，具國際流通性與低匯兌風險特性，因此可作為抗通膨利器。

元大人壽表示，以美元計價的理財工具很多，但考量到能彈性規劃並分散風險，美元計價的利率變動型終身壽險是很適合的選擇，因為它能滿足民眾各式資金及短中長期理財需求。

美元保單最大的特色是預定利率比新台幣計價保單高，使得保費相對較便宜，目前市面上各主要保險公司銷售的美元利變壽險理財型主力保單，宣告利率介於 2.65-3.2% 之間，其主要特點就是當年度保額會逐年遞增，減緩通貨膨脹影響，讓實質保障不縮水。

不僅如此，現在美元匯率算相對歷史低點，美國 2022 年升息機率高，此時是投保美元保單的好時機，待市場利率上升時，保單宣告利率可能提高，保戶有機會拿到增值回饋金，資產穩健又可掌握利率上漲契機；若美元升值，兌回新台幣亦還有額外的收益。

目前雖然美元匯率處在短期低點，但元大人壽認為，未來匯率無法精準預測，因此適合選擇短年期的商品來規劃資金停泊與保障，也可作為屆退族規劃退休金的儲備方案。舉例來說，繳費年期短只需 2 年，即享有終身壽險保障達保險年齡 111 歲；且以美元收付，減少匯損，可協助客戶進行多元幣別的資產配置；而每年有機會享有「增值回饋分享金」，可加速資產累積的效果。

台新人壽也建議，美元利變型保單聚焦高保障身故給付及全面性保障機制，可建置安全防護網，無論小資族、中產階級或高資產族群，在其人生各個不同的階段，皆可做足適切規劃，滿足個人與家庭需求的完整保障，和提供更多元的增值回饋分享金方案選擇，在享有高保險保障的同時，也能讓財務運用更靈活，資產傳承更安心。

台新人壽表示，以 50 歲男性投保保險金額 36 萬美元為例，繳費期間 6 年，表定年繳保費 38052.00 美元，經高保額 2% 及轉帳 1% 折扣後，實際年繳保費為 36919.48 美元。

台新人壽進一步指出，以美元收付，可滿足全球金融多元幣別資產配置，另有機會享增值回饋分享金，於投保時可選擇增額繳清或抵繳保費的給付方式，自保單第七年度起增加現金給付和儲存生息的方式，有助掌握市場成長機會，靈活因應趨勢，穩健累積財富，傳承資產。