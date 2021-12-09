美隆電揚聲器跨大步 打入兩大中系電動車供應鏈

音箱製造商美隆電 (2477-TW) 車用布局擴大，旗下車用揚聲器從原先供應傳統燃油車，正式跨入中國電動車市場，間接打入中國兩大電動車廠供應鏈，加上近期也拿下日系車廠新車款訂單，明年車用產品出貨將大成長。

美隆電可望大啖電動車商機，據悉，美隆電原先供應中國車廠燃油車揚聲器產品，今年開始小量出貨電動車款揚聲器，由於中國電動車滲透率僅 15%，市場未來成長空間相當大，美隆電打入供應鏈，出貨將迎來爆發性成長。

美隆電的兩家中系車廠客戶，近期也積極推動新能源汽車，不僅 11 月銷量雙雙創高，前 11 月也較去年同期倍增，兩家業者全年總銷量將超越 140 萬輛。

兩大中系電動車廠為爭奪龍頭寶座，在新車款、出貨量上較勁，其中一間車廠集團高層對外稱，光是一款重磅產品不夠，明年會有很多新車型亮相，不僅要衝銷量，還要推進品牌、理性、形象三大戰略，另外，海外銷量要站穩中國品牌第一。

另一中系車廠董座也看好，中國新能源車性能、成本等都超越傳統燃油車，迎來前所未有發展期，明年底滲透率將超過 35%。

除中國車廠外，美隆電也與國際車廠共同開發行動藍芽音箱，並通過日本車廠 Nissan 認證，今年第四季上市，明年將導入同車廠的貨卡車銷售。

美隆電受惠車用、家用、商用音響需求增加，營運落底回升，訂單能見度至少看到明年第一季底，隨著供應鏈缺料逐步改善，明年營收有望突破 40 億元，創 8 年新高。目前美隆電車用營收比重約 2 成。