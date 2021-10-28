致伸電動車報捷 拿下美新創皮卡訂單 明年新事業營收破百億

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 開發的先進駕駛輔助助系統 (ADAS)，傳獲美國電動皮卡新創公司採用，隨著該新創公司客戶將出貨亞馬遜 (AMZN-US) ，致伸同步受惠，將大啖包含特斯拉 (TSLA-US) 在內的兩大電動車廠商機，法人估明年車用等新事業營收將衝破百億元，翻倍增。

致伸的新客戶 9 月中推出首款消費型電動皮卡，預計 12 月推出七人座休旅車，該客戶產品順利獲得亞馬遜下單 10 萬輛，預計年底開始交車。致伸不評論單一客戶，僅指出，ADAS 產品確實與國外貨卡、卡車客戶接觸，將是明年營運著墨重點。

據悉，致伸的該電動車客戶，本月初向那斯達克申請首次公開上市 (IPO)，且背後金主大有來頭，包含亞馬遜、福特 (F-US)、日本三井集團等。

致伸利用聲學、光學 / 視覺及人機介面等三大立基點，布局非手機市場的新事業，包括車用、IOT、智慧家庭等，其中汽車 ADAS 產品，2017 年就打入特斯拉供應鏈，去年電動車市場蓬勃，致伸出貨給特斯拉產品就大幅攀升，今年前三季出貨量更是超越去年全年。

隨著特斯拉出貨量向上，致伸除供應 ADAS，並再供應鏡頭模組與充電板等多項關鍵元件，推升新事業營收比重攀升，從去年 6% 至今年下半年已至 10%，在兩大電動車大廠訂單加持下，明年新事業營收比重將攀升至 15-20%，業績將突破百億元，較今年倍數增長。

特斯拉今年交車量將超過 75 萬輛、上看 80 萬輛，未來每年再以 50% 速度成長，明年交車量將達 120 萬輛，致伸將跟隨特斯拉高成長，營運同步受惠。

致伸 9 月營收 63.14 億元，月增 6.35%、年減 12.68%；第三季營收 176.69 億元，季增 7.42%、年減 6.54%；累計前 9 月營收仍達 512.76 億元，寫歷史第二高。